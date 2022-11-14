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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии

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Обстрел повредил линию электропередач, здания и автомобили
Обстрел повредил линию электропередач, здания и автомобили
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Всю ночь с 13 на 14 ноября оккупанты обстреливали Марганецкую и Червоногригоровскую общины в Никопольском районе Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его информации, по общинам было выпущено более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии.

"Предварительно люди не пострадали. В Марганце повреждена линия электропередач,, питающая насосную станцию водоканала. 45 тыс. семей в Марганце и окрестных поселках и селах остались без воды", – написал Резниченко.

Энергетики уже чинят линию.

Также снарядами повреждены здания и автомобили.

В других районах области ночью были воздушные тревоги, но обошлось без обстрелов.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Днепропетровская область, артиллерия, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, Марганец
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