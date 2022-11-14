Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии

По его информации, по общинам было выпущено более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии.

"Предварительно люди не пострадали. В Марганце повреждена линия электропередач,, питающая насосную станцию водоканала. 45 тыс. семей в Марганце и окрестных поселках и селах остались без воды", – написал Резниченко.

Энергетики уже чинят линию.

Также снарядами повреждены здания и автомобили.

В других районах области ночью были воздушные тревоги, но обошлось без обстрелов.