Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии

По его информации, по общинам было выпущено более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии.
"Предварительно люди не пострадали. В Марганце повреждена линия электропередач,, питающая насосную станцию водоканала. 45 тыс. семей в Марганце и окрестных поселках и селах остались без воды", – написал Резниченко.
Энергетики уже чинят линию.
Также снарядами повреждены здания и автомобили.
В других районах области ночью были воздушные тревоги, но обошлось без обстрелов.
Контекст:
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.