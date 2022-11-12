Войска РФ ночью обстреливали Никопольский район, есть разрушения жилых домов – глава Днепропетровской ОВА

"Россияне ночью снова издевались над Никопольщиной. Держали под прицелом три общины – Марганецкую, Червоногригорьевскую и Никопольскую", – сообщил он.
По словам Резниченко, войска РФ вели обстрелы из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии.
"Направили на ночные города и села более 50 снарядов. Предварительно люди не пострадали. Есть разрушения жилых домов. Детали обстрелов уточняются", – написал глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения.
Никополь и Никопольский район с апреля находится под постоянными обстрелами РФ: райцентр расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар Запорожской области и ЗАЭС.