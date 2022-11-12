Войска РФ ночью обстреливали Никопольский район, есть разрушения жилых домов – глава Днепропетровской ОВА

По предварительным данным, пострадавших нет Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Россияне ночью снова издевались над Никопольщиной. Держали под прицелом три общины – Марганецкую, Червоногригорьевскую и Никопольскую", – сообщил он.

По словам Резниченко, войска РФ вели обстрелы из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии.

"Направили на ночные города и села более 50 снарядов. Предварительно люди не пострадали. Есть разрушения жилых домов. Детали обстрелов уточняются", – написал глава ОВА.

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