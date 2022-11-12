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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ ночью обстреливали Никопольский район, есть разрушения жилых домов – глава Днепропетровской ОВА

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По предварительным данным, пострадавших нет
По предварительным данным, пострадавших нет
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Ночью 12 ноября российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне ночью снова издевались над Никопольщиной. Держали под прицелом три общины – Марганецкую, Червоногригорьевскую и Никопольскую", – сообщил он.

По словам Резниченко, войска РФ вели обстрелы из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии.

"Направили на ночные города и села более 50 снарядов. Предварительно люди не пострадали. Есть разрушения жилых домов. Детали обстрелов уточняются", – написал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения.

Никополь и Никопольский район с апреля находится под постоянными обстрелами РФ: райцентр расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар Запорожской области и ЗАЭС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, Град, артиллерия, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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