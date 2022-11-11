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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Прилетело более 50 снарядов из "Градов". Оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области

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В результате обстрела повреждено здание колледжа, а также жилье мирных граждан
В результате обстрела повреждено здание колледжа, а также жилье мирных граждан
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты прошедшей ночью атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Об этом в Telegram 11 ноября заявил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Оккупанты всю ночь терроризировали Никопольский район. Под обстрелами три общины – Марганецкая, Никопольская и Мировская. Туда прилетело более 50 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии", – сообщил глава ОВА.

По его данным, обошлось без пострадавших.

В результате обстрела повреждено здание колледжа, а также жилье мирных граждан.

Подробности последствий вражеских обстрелов уточняются, добавил Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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