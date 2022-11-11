"Прилетело более 50 снарядов из "Градов". Оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области

"Оккупанты всю ночь терроризировали Никопольский район. Под обстрелами три общины – Марганецкая, Никопольская и Мировская. Туда прилетело более 50 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии", – сообщил глава ОВА.
По его данным, обошлось без пострадавших.
В результате обстрела повреждено здание колледжа, а также жилье мирных граждан.
Подробности последствий вражеских обстрелов уточняются, добавил Резниченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.