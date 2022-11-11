"Прилетело более 50 снарядов из "Градов". Оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области

В результате обстрела повреждено здание колледжа, а также жилье мирных граждан Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Оккупанты всю ночь терроризировали Никопольский район. Под обстрелами три общины – Марганецкая, Никопольская и Мировская. Туда прилетело более 50 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии", – сообщил глава ОВА.

По его данным, обошлось без пострадавших.

В результате обстрела повреждено здание колледжа, а также жилье мирных граждан.

Подробности последствий вражеских обстрелов уточняются, добавил Резниченко.

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