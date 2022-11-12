Оккупанты из РСЗО и тяжелой артиллерии обстреляли вечером Никопольский район, двое раненых – Днепропетровская ОВА

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.
"Россияне снова обстреляли Никопольский район. Накрыли РСЗО и тяжелой артиллерией Марганецкую общину", – написал руководитель ОВА.
По словам Резниченко, в результате обстрела двое мужчин получили ранения – 35 и 68 лет.
"Оба доставлены в местную больницу. Медики оценивают их состояние как средней тяжести", – рассказал глава Днепропетровской ОВА.
Оккупанты также всю ночь терроризировали Никопольский район – прилетело более 50 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии, отмечал Резниченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения.
Никополь и Никопольский район с апреля находится под постоянными обстрелами РФ: райцентр расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар Запорожской области и ЗАЭС.