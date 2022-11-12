Оккупанты из РСЗО и тяжелой артиллерии обстреляли вечером Никопольский район, двое раненых – Днепропетровская ОВА

Никопольский район с апреля находится под постоянными обстрелами РФ Фото: Валентин Резніченко / Facebook (архив)

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Россияне снова обстреляли Никопольский район. Накрыли РСЗО и тяжелой артиллерией Марганецкую общину", – написал руководитель ОВА.

По словам Резниченко, в результате обстрела двое мужчин получили ранения – 35 и 68 лет.

"Оба доставлены в местную больницу. Медики оценивают их состояние как средней тяжести", – рассказал глава Днепропетровской ОВА.

Оккупанты также всю ночь терроризировали Никопольский район – прилетело более 50 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии, отмечал Резниченко.

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