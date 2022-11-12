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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из РСЗО и тяжелой артиллерии обстреляли вечером Никопольский район, двое раненых – Днепропетровская ОВА

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Никопольский район с апреля находится под постоянными обстрелами РФ
Никопольский район с апреля находится под постоянными обстрелами РФ
Фото: Валентин Резніченко / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска вечером 11 ноября из артиллерии обстреляли территорию Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.  

"Россияне снова обстреляли Никопольский район. Накрыли РСЗО и тяжелой артиллерией Марганецкую общину", – написал руководитель ОВА.

По словам Резниченко, в результате обстрела двое мужчин получили ранения – 35 и 68 лет.

"Оба доставлены в местную больницу. Медики оценивают их состояние как средней тяжести", – рассказал глава Днепропетровской ОВА.

Оккупанты также всю ночь терроризировали Никопольский район – прилетело более 50 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии, отмечал Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения.

Никополь и Никопольский район с апреля находится под постоянными обстрелами РФ: райцентр расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар Запорожской области и ЗАЭС.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, больница, РСЗО, артиллерия, Никополь, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, ранение, Марганец, мужчины, российские оккупанты
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