Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, ранена 80-летняя женщина – ОВА

В Никополе повреждено 10 многоэтажных и частных домов, автозаправка, газопровод и линии электропередач Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Нервная ночь в Никопольском районе. Россияне ударили по трем общинам – Марганецкой, Червоногригоровской и Никопольской. Били по мирным городам и селам из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии", – написал Резниченко.

В Никополе пострадала 80-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь, она лечится дома.

В городе повреждено 10 многоэтажных и частных домов, автозаправка, газопровод и линии электропередач.

В результате обстрелов произошел пожар в частном дворе. Пожарные уже его потушили.

В Марганецкой и Червоногригоровской общинах обошлось без пострадавших. В Червоногригоровской общине повреждены дома и электросети.

Война России против Украины. Главное (обновляется)