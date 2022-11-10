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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, ранена 80-летняя женщина – ОВА

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В Никополе повреждено 10 многоэтажных и частных домов, автозаправка, газопровод и линии электропередач
В Никополе повреждено 10 многоэтажных и частных домов, автозаправка, газопровод и линии электропередач
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом в Telegram 10 ноября сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Нервная ночь в Никопольском районе. Россияне ударили по трем общинам – Марганецкой, Червоногригоровской и Никопольской. Били по мирным городам и селам из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии", – написал Резниченко.

В Никополе пострадала 80-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь, она лечится дома.

В городе повреждено 10 многоэтажных и частных домов, автозаправка, газопровод и линии электропередач.

В результате обстрелов произошел пожар в частном дворе. Пожарные уже его потушили.

В Марганецкой и Червоногригоровской общинах обошлось без пострадавших. В Червоногригоровской общине повреждены дома и электросети.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Россия, Украина, пожар, Днепропетровская область, артиллерия, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, пострадавшие, российские оккупанты
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