Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, ранена 80-летняя женщина – ОВА

"Нервная ночь в Никопольском районе. Россияне ударили по трем общинам – Марганецкой, Червоногригоровской и Никопольской. Били по мирным городам и селам из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии", – написал Резниченко.
В Никополе пострадала 80-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь, она лечится дома.
В городе повреждено 10 многоэтажных и частных домов, автозаправка, газопровод и линии электропередач.
В результате обстрелов произошел пожар в частном дворе. Пожарные уже его потушили.
В Марганецкой и Червоногригоровской общинах обошлось без пострадавших. В Червоногригоровской общине повреждены дома и электросети.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.