Россияне обстреляли Никопольский район, ранены два человека – глава Днепропетровской ОВА

Из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии оккупанты обстреляли Никопольскую и Марганецкую общины.
"Больше всего пострадал Никополь. В ночной город прилетели около 40 смертоносных снарядов. Ранены две женщины – 46 и 82 лет. Обе доставлены в местную больницу. Состояние средней тяжести", – сообщил он.
По словам Резниченко, в городе повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, 20 хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач.
"Российские снаряды полностью разрушили один дом и повлекли два пожара – в квартире и в частном дворе. Пламя огнеборцы уже укротили. От обстрелов пострадали и местный колледж, отдел ЗАГС, админздание и шиномонтаж", – написал глава ОВА.
В Марганецкой общине пострадавших нет, повреждены частные дома.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения.
Никополь и Никопольский район с апреля находится под постоянными обстрелами РФ: райцентр расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар Запорожской области и ЗАЭС.