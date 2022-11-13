Россияне обстреляли Никопольский район, ранены два человека – глава Днепропетровской ОВА

Из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии оккупанты обстреляли Никопольскую и Марганецкую общины.

"Больше всего пострадал Никополь. В ночной город прилетели около 40 смертоносных снарядов. Ранены две женщины – 46 и 82 лет. Обе доставлены в местную больницу. Состояние средней тяжести", – сообщил он.

По словам Резниченко, в городе повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, 20 хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач.

"Российские снаряды полностью разрушили один дом и повлекли два пожара – в квартире и в частном дворе. Пламя огнеборцы уже укротили. От обстрелов пострадали и местный колледж, отдел ЗАГС, админздание и шиномонтаж", – написал глава ОВА.

В Марганецкой общине пострадавших нет, повреждены частные дома.