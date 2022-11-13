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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетный удар по Курахово Донецкой области – глава ОВА

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Ракета оккупантов попала в двухэтажный дом
Ракета оккупантов попала в двухэтажный дом
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

13 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Курахово Донецкой области, сообщил в Telegrаm глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"Ракетный удар по Курахово нанесли россияне сегодня среди дня. Один человек получил ранение. К счастью, обошлось без погибших", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что ракета попала в двухэтажный дом, повреждения получили еще два жилых дома по соседству и административное здание.

"Вся свободная территория Донецкой области насквозь простреливается российским оружием. Прилететь может куда угодно и когда угодно. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь", – призвал Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, Курахово, война России против Украины, ракета, ранение, Павел Кириленко, дом, российские оккупанты
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