Оккупанты нанесли ракетный удар по Курахово Донецкой области – глава ОВА

"Ракетный удар по Курахово нанесли россияне сегодня среди дня. Один человек получил ранение. К счастью, обошлось без погибших", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что ракета попала в двухэтажный дом, повреждения получили еще два жилых дома по соседству и административное здание.

"Вся свободная территория Донецкой области насквозь простреливается российским оружием. Прилететь может куда угодно и когда угодно. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь", – призвал Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)