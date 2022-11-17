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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"У нашей стратегии есть решение этого вопроса". В ОК "Юг" заявили, что Днепр – мощная преграда, но наступление ВСУ на юге река не остановит

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Гуменюк заявила, что на данном этапе для ВСУ целесообразнее держать оккупантов на левом берегу Днепра под огневым контролем
Гуменюк заявила, что на данном этапе для ВСУ целесообразнее держать оккупантов на левом берегу Днепра под огневым контролем
Фото: Медиа Центр Украина / Facebook

Зима вряд ли сможет остановить наступление ВСУ на юге Украины. Об этом в комментарии НВ 15 ноября рассказала глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Гуменюк в очередной раз подчеркнула, что операция, которую ВСУ ведет на юге, требует информационной тишины.

"Есть определенный уровень эйфории, когда люди, вдохновленные предыдущими успехами, пытаются увидеть очень много позитива вокруг себя. Но мы – реалисты и видим происходящее на самом деле, принимаем непосредственное участие в этих событиях. И когда это будет целесообразно, тогда и сообщим результат", – отметила Гуменюк.

Украинские военные продолжают работу, в том числе контрбатарейное противостояние, объяснила спикер ОК "Юг":

"[Река] Днепр – это достаточно мощная преграда и сейчас выполняет роль линии разграничения между силами обороны и противником. Это довольно существенная преграда, учитывая, что враг, по классике войны, подорвал мосты и таким образом обезопасил себя от продвижения [украинских] войск. Но у нашей стратегии есть решение этого вопроса. Пока целесообразнее держать огневой контроль над территорией, где враг обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники на левом берегу, и туда достает наша артиллерия", – сказала она.

При этом Гуменюк отметила, что форсирование реки, согласно военной науке, является рискованной операцией, и со стороны ВСУ вряд лил будет целесообразно прибегать к такому решению на этом направлении.

Она добавила, что оккупанты сейчас озабочены тем, чтобы высчитать безопасное расстояние и отойти на такую дистанцию, которая смогла бы уберечь от украинского артиллерийского огня. Однако и пути подтягивания резервов армии РФ, по словам Гуменюк, ВСУ уже берут под огневой контроль.

"Они пытаются обустроить несколько рубежей обороны, осознавая, что наше движение вперед достаточно убедительно и вряд ли нас остановит [даже] такая мощная преграда, как Днепр. Развитие событий по календарю все же предполагает зимнюю погоду и установку определенных температурных режимов, которые могут быть благоприятными для того, чтобы действия наших сил были более эффективными", – сообщила Гуменюк.

Она отметила, что оккупанты не верят командирам, угнетены потерей Херсона, и в преддверии зимы и холодов их моральный дух упал еще ниже, чем раньше. В то же время представитель ОК "Юг" выразила мнение, что зима не повлияет на действия украинских военных:

"Вряд ли нас остановят или "заморозят“ температурные показатели. Это, скорее, дополнительные условия, которые, в принципе, уже учтены в перспективе развития боевых событий", – резюмировала она.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.

По информации оперативного командования "Юг" на 13 ноября, с начала недели на юге Украины Силы обороны освободили 179 населенных пунктов на более чем 4,5 тыс. км². ВСУ освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область (исключение – Кинбурнская коса), а также часть Херсонской области.

Теги: оккупация, Херсонская область, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Наталья Гуменюк, река Днепр, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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