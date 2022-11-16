В Скадовск прибыло много российских военных – мэр

"Большое количество военных заселилось в город, они присутствуют повсюду, это также создает дополнительное напряжение. Последнюю неделю мы получали уведомления о дополнительном приезде военных. Это, я так понимаю, была из Херсона какая-то часть, возможно, еще из других городов, сложно сказать", – рассказал он.
Также у него есть информация о захвате вновь прибывшими российскими военными жилья местных жителей.
"Они особо ничего не рассказывают, кроме своих нарративов, что "мы здесь навсегда" и "мы братья", а ведут себя, как всегда, вызывающе", – отметил мэр.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.
По информации оперативного командования "Юг" на 13 ноября, с начала недели на юге Украины Силы обороны освободили 179 населенных пунктов на более чем 4,5 тыс. км². ВСУ освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область (исключение – Кинбурнская коса), а также часть Херсонской области.