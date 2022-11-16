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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Скадовск прибыло много российских военных – мэр

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Оккупанты в Скадовске заселяются в дома местных жителей
Оккупанты в Скадовске заселяются в дома местных жителей
Фото: EPA

В оккупированном Скадовске Херсонской области наблюдается большое количество российских военных. Об этом сообщил городской глава Скадовска Александр Яковлев со ссылкой на информацию от местных жителей в комментарии "Радіо Свобода" 16 ноября.

"Большое количество военных заселилось в город, они присутствуют повсюду, это также создает дополнительное напряжение. Последнюю неделю мы получали уведомления о дополнительном приезде военных. Это, я так понимаю, была из Херсона какая-то часть, возможно, еще из других городов, сложно сказать", – рассказал он.

Также у него есть информация о захвате вновь прибывшими российскими военными жилья местных жителей.

"Они особо ничего не рассказывают, кроме своих нарративов, что "мы здесь навсегда" и "мы братья", а ведут себя, как всегда, вызывающе", – отметил мэр.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.

По информации оперативного командования "Юг" на 13 ноября, с начала недели на юге Украины Силы обороны освободили 179 населенных пунктов на более чем 4,5 тыс. км². ВСУ освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область (исключение – Кинбурнская коса), а также часть Херсонской области.

Теги: Херсонская область, Скадовск, российская агрессия, война России против Украины, Александр Яковлев, российские военные, российские оккупанты
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