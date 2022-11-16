В Скадовск прибыло много российских военных – мэр

"Большое количество военных заселилось в город, они присутствуют повсюду, это также создает дополнительное напряжение. Последнюю неделю мы получали уведомления о дополнительном приезде военных. Это, я так понимаю, была из Херсона какая-то часть, возможно, еще из других городов, сложно сказать", – рассказал он.

Также у него есть информация о захвате вновь прибывшими российскими военными жилья местных жителей.

"Они особо ничего не рассказывают, кроме своих нарративов, что "мы здесь навсегда" и "мы братья", а ведут себя, как всегда, вызывающе", – отметил мэр.