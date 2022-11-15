Оккупанты вывозят семьи из Железного Порта в Скадовск – Центр национального сопротивления

По данным ЦНС, который ссылается на местное украинское подполье, около 50 россиян с семьями были вывезены в Скадовск, тоже расположенный в Херсонской области. До этого россияне квартировали в пансионатах, захваченных агрессорами еще в начале оккупации курортного поселка.
Также отмечается, что после бегства из Херсона россияне пытаются наладить работу своей администрации в Геническе Херсонской области.
"Но новый "центр оккупации" региона тоже лишь временный, ведь освобождение Геническа – это дело времени", – резюмируют в ЦНС.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.
По информации оперативного командования "Юг" на 13 ноября, с начала недели на юге Украины Силы обороны освободили 179 населенных пунктов на более чем 4,5 тыс. км². ВСУ освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область (исключение – Кинбурнская коса), а также часть Херсонской области.