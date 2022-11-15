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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вывозят семьи из Железного Порта в Скадовск – Центр национального сопротивления

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Скадовск пока находится далеко от линии деоккупации и считается у захватчиков более безопасным местом
Скадовск пока находится далеко от линии деоккупации и считается у захватчиков более безопасным местом
Фото: EPA

Российские оккупанты эвакуировали из Железного Порта в Херсонской области семьи российских работников, которых завезли в регион из-за отказа местных жителей сотрудничать с врагом. Об этом 14 ноября сообщает созданный Силами специальных операций ВСУ Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным ЦНС, который ссылается на местное украинское подполье, около 50 россиян с семьями были вывезены в Скадовск, тоже расположенный в Херсонской области. До этого россияне квартировали в пансионатах, захваченных агрессорами еще в начале оккупации курортного поселка.

Также отмечается, что после бегства из Херсона россияне пытаются наладить работу своей администрации в Геническе Херсонской области.

"Но новый "центр оккупации" региона тоже лишь временный, ведь освобождение Геническа – это дело времени", – резюмируют в ЦНС.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.

По информации оперативного командования "Юг" на 13 ноября, с начала недели на юге Украины Силы обороны освободили 179 населенных пунктов на более чем 4,5 тыс. км². ВСУ освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область (исключение – Кинбурнская коса), а также часть Херсонской области.

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, Херсонская область, Геническ, Скадовск, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация
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