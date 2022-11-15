Оккупанты вывозят семьи из Железного Порта в Скадовск – Центр национального сопротивления

Скадовск пока находится далеко от линии деоккупации и считается у захватчиков более безопасным местом Фото: EPA

По данным ЦНС, который ссылается на местное украинское подполье, около 50 россиян с семьями были вывезены в Скадовск, тоже расположенный в Херсонской области. До этого россияне квартировали в пансионатах, захваченных агрессорами еще в начале оккупации курортного поселка.

Также отмечается, что после бегства из Херсона россияне пытаются наладить работу своей администрации в Геническе Херсонской области.

"Но новый "центр оккупации" региона тоже лишь временный, ведь освобождение Геническа – это дело времени", – резюмируют в ЦНС.