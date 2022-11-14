Данилов назвал две главные угрозы для жителей Херсона

Данилов отметил, что тема деоккупации была главной на восьми последних заседаниях ставки верховного главнокомандующего.

"Что касается Херсона. Есть две угрозы. Первая – это непосредственно на территории, те вещи, которые оставили террористы-оккупанты. Речь о наличии взрывных устройств, которых очень-очень много. К сожалению, у нас уже есть летальные случаи, когда саперы погибли именно на этой территории…" – отметил Данилов.

По его словам, второй угрозой для освобожденного областного центра являются вероятные обстрелы со стороны российской армии.

"Что касается вооруженных сил РФ, которые находятся на левом берегу Днепра: если они начнут обстрелы Херсона, нам есть чем отвечать. Но с учетом их поведения мы не можем на сегодняшний день обеспечить 100-процентный контроль на территории Херсона, поэтому подчеркиваем: не спешите возвращаться", – добавил секретарь СНБО.

Он добавил, что как только город окажется в безопасности, население об этом немедленно проинформируют.

В то же время Данилов отказался комментировать распространившуюся в соцсетях информацию о вероятном освобождении украинскими войсками города Олешки Херсонской области, посоветовав дождаться официальных заявлений Генштаба ВСУ. Район Олешек – один из плацдармов, с которых оккупанты потенциально могли бы обстреливать Херсон.