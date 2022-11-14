Данилов назвал две главные угрозы для жителей Херсона

Данилов отметил, что тема деоккупации была главной на восьми последних заседаниях ставки верховного главнокомандующего.
"Что касается Херсона. Есть две угрозы. Первая – это непосредственно на территории, те вещи, которые оставили террористы-оккупанты. Речь о наличии взрывных устройств, которых очень-очень много. К сожалению, у нас уже есть летальные случаи, когда саперы погибли именно на этой территории…" – отметил Данилов.
По его словам, второй угрозой для освобожденного областного центра являются вероятные обстрелы со стороны российской армии.
"Что касается вооруженных сил РФ, которые находятся на левом берегу Днепра: если они начнут обстрелы Херсона, нам есть чем отвечать. Но с учетом их поведения мы не можем на сегодняшний день обеспечить 100-процентный контроль на территории Херсона, поэтому подчеркиваем: не спешите возвращаться", – добавил секретарь СНБО.
Он добавил, что как только город окажется в безопасности, население об этом немедленно проинформируют.
В то же время Данилов отказался комментировать распространившуюся в соцсетях информацию о вероятном освобождении украинскими войсками города Олешки Херсонской области, посоветовав дождаться официальных заявлений Генштаба ВСУ. Район Олешек – один из плацдармов, с которых оккупанты потенциально могли бы обстреливать Херсон.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского. Президент провел совещание по стабилизации освобожденного региона, пообещав жителям восстановить электроснабжение.
Президент США Джо Байден назвал деоккупацию Херсона "значимой, значимой победой для Украины".