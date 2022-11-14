Яценюк: Даже для американцев освобождение Херсона стало ключевым событием наравне с выборами в Конгресс

"Увидел кадры, которые показывала американская CNN, как украинцы встречали Вооруженные силы Украины [в Херсоне]. Эта картинка облетела весь мир. Поймите, сейчас в Америке ключевое событие – не Украина, а промежуточные выборы в Конгресс США. Но если посмотреть на то, как мировые медиа и американские освещали освобождение украинских территорий, это показывает, что даже для них это является ключевым событием наравне с их внутренней политикой", – обратил внимание Яценюк.

Он отметил, что его впечатлили освобождение Херсона и реакция людей.

"Я был впечатлен эмоциями. Сколько же люди натерпелись, как они ждали, как надеялись, верили, что Украина своих не бросит. Это наилучший ответ не только так называемому "русскому миру", но и всему миру на вопрос: так Украина и Россия – один народ или нет, этот нацистский освободитель – он освобождать или захватывать пришел? Поэтому есть чувство возвращения справедливости. А второе чувство – россияне должны за все заплатить, за все преступления, которые они совершили по всей Украине, и в том числе в Херсоне. Пришло время – и Украина вернула Херсон. Придет время – и Украина вернет Донецк, Луганск и Крым", – подчеркнул Яценюк.

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