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Яценюк: Даже для американцев освобождение Херсона стало ключевым событием наравне с выборами в Конгресс

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Яценюк: Придет время и Украина вернет Донецк, Луганск и Крым
Яценюк: Придет время – и Украина вернет Донецк, Луганск и Крым
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины 2014–2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк рассказал, какие чувства испытывал, глядя на кадры из освобожденного Вооруженными силами Украины Херсона.

"Увидел кадры, которые показывала американская CNN, как украинцы встречали Вооруженные силы Украины [в Херсоне]. Эта картинка облетела весь мир. Поймите, сейчас в Америке ключевое событие – не Украина, а промежуточные выборы в Конгресс США. Но если посмотреть на то, как мировые медиа и американские освещали освобождение украинских территорий, это показывает, что даже для них это является ключевым событием наравне с их внутренней политикой", – обратил внимание Яценюк.

Он отметил, что его впечатлили освобождение Херсона и реакция людей.

"Я был впечатлен эмоциями. Сколько же люди натерпелись, как они ждали, как надеялись, верили, что Украина своих не бросит. Это наилучший ответ не только так называемому "русскому миру", но и всему миру на вопрос: так Украина и Россия – один народ или нет, этот нацистский освободитель – он освобождать или захватывать пришел? Поэтому есть чувство возвращения справедливости. А второе чувство – россияне должны за все заплатить, за все преступления, которые они совершили по всей Украине, и в том числе в Херсоне. Пришло время – и Украина вернула Херсон. Придет время – и Украина вернет Донецк, Луганск и Крым", – подчеркнул Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в деоккупированный Херсон прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он выступил перед украинскими военными и прошел по городу. Во время визита президента в Херсоне подняли украинский флаг.

В этот же день президент США Джо Байден назвал освобождение Херсона значимой победой для Украины и отметил, что ему "не остается ничего, кроме как аплодировать мужеству, решительности и дееспособности украинского народа, украинских военных".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, США, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Крым, Украина, Луганск, Херсон, война, Конгресс США, Вооруженные силы Украины, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, интервью, россияне
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