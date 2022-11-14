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Яценюк: Путин должен сидеть в Гааге. Ключевая проблема – как его посадить

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Яценюк: Современные международные судебные институции не могут посадить Путина за решетку
Яценюк: Современные международные судебные институции не могут посадить Путина за решетку
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Мировая правовая система не имеет механизмов привлечения к ответственности таких преступников, как президент РФ Владимир Путин. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил премьер-министр Украины 2014–2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"По международному законодательству Путин точно должен сидеть в Гааге. Ключевая проблема – как его туда посадить. Потому что, надо признать, современная правовая система не имеет механизмов привлечения к международной уголовной ответственности таких преступников, как Путин", – сообщил Яценюк.

По его информации, современная правовая система опирается на Международный суд ООН и Международный уголовный суд.

"Ни одна из этих институций не способна посадить Путина за решетку. Именно поэтому я поднял вопрос, что у нас без формирования отдельного суда образца нового Нюрнбергского трибунала ничего не будет. Почему я так говорю? Если не будет нового Нюрнберга, в этом мире таких мезавцев, как Путин, будет в десять раз больше. Если преступление не приводит к наказанию, это провоцирует следующих чудовищ совершать такие же преступления", – подчеркнул Яценюк.

Он упомянул, что существует кейс экс-президента Сербии Слободана Милошевича, однако подчеркнул, что его невозможно применить по отношению к Путину, потому что "Россия является членом Совета Безопасности ООН и владеет арсеналом ядерного оружия".

"Поэтому решение привлечения Путина и нацистской России к ответственности должно проводиться через специально созданный суд", – заявил Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сознательно идет на эскалацию и ее агрессия заслуживает жесткой реакции всего мира. "Любой преступник должен отвечать за преступления, совершенные им", – подчеркнул Зеленский.

28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины" и в связи с серьезными нарушениями международного права со стороны РФ рекомендовала признать Россию "террористическим режимом".

Парламенты Латвии, Эстонии и Польши приняли заявления о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а саму РФ – государством, поддерживающим терроризм.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, ООН, Международный суд ООН, законодательство, преступление, трибунал, Международный уголовный суд, безопасность, интервью
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