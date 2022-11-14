Яценюк: Путин должен сидеть в Гааге. Ключевая проблема – как его посадить

"По международному законодательству Путин точно должен сидеть в Гааге. Ключевая проблема – как его туда посадить. Потому что, надо признать, современная правовая система не имеет механизмов привлечения к международной уголовной ответственности таких преступников, как Путин", – сообщил Яценюк.

По его информации, современная правовая система опирается на Международный суд ООН и Международный уголовный суд.

"Ни одна из этих институций не способна посадить Путина за решетку. Именно поэтому я поднял вопрос, что у нас без формирования отдельного суда образца нового Нюрнбергского трибунала ничего не будет. Почему я так говорю? Если не будет нового Нюрнберга, в этом мире таких мезавцев, как Путин, будет в десять раз больше. Если преступление не приводит к наказанию, это провоцирует следующих чудовищ совершать такие же преступления", – подчеркнул Яценюк.

Он упомянул, что существует кейс экс-президента Сербии Слободана Милошевича, однако подчеркнул, что его невозможно применить по отношению к Путину, потому что "Россия является членом Совета Безопасности ООН и владеет арсеналом ядерного оружия".

"Поэтому решение привлечения Путина и нацистской России к ответственности должно проводиться через специально созданный суд", – заявил Яценюк.

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