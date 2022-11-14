Яценюк: Путин должен сидеть в Гааге. Ключевая проблема – как его посадить

"По международному законодательству Путин точно должен сидеть в Гааге. Ключевая проблема – как его туда посадить. Потому что, надо признать, современная правовая система не имеет механизмов привлечения к международной уголовной ответственности таких преступников, как Путин", – сообщил Яценюк.
По его информации, современная правовая система опирается на Международный суд ООН и Международный уголовный суд.
"Ни одна из этих институций не способна посадить Путина за решетку. Именно поэтому я поднял вопрос, что у нас без формирования отдельного суда образца нового Нюрнбергского трибунала ничего не будет. Почему я так говорю? Если не будет нового Нюрнберга, в этом мире таких мезавцев, как Путин, будет в десять раз больше. Если преступление не приводит к наказанию, это провоцирует следующих чудовищ совершать такие же преступления", – подчеркнул Яценюк.
Он упомянул, что существует кейс экс-президента Сербии Слободана Милошевича, однако подчеркнул, что его невозможно применить по отношению к Путину, потому что "Россия является членом Совета Безопасности ООН и владеет арсеналом ядерного оружия".
"Поэтому решение привлечения Путина и нацистской России к ответственности должно проводиться через специально созданный суд", – заявил Яценюк.
31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сознательно идет на эскалацию и ее агрессия заслуживает жесткой реакции всего мира. "Любой преступник должен отвечать за преступления, совершенные им", – подчеркнул Зеленский.
28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма.
13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины" и в связи с серьезными нарушениями международного права со стороны РФ рекомендовала признать Россию "террористическим режимом".
Парламенты Латвии, Эстонии и Польши приняли заявления о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а саму РФ – государством, поддерживающим терроризм.