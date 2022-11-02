Яценюк: России нужна демилитаризация и деимпериализация, и Украина уже начала этот процесс

По его словам, помимо финансирования российской военной машины через продажу нефти и газа, есть еще много тех, кто поддерживает РФ, даже внутри Евросоюза. Он привел в пример Венгрию, которая является членом ЕС, имея при этом сильные связи с агрессором.

Яценюк считает, что необходимо усилить санкции и создать отдельный международный суд, чтобы привлечь РФ к ответственности. Кроме того, есть все предпосылки для демилитаризиризации страны-агрессора.

"Украина, собственно, начала этот процесс: из-за этой бесчеловечной войны, которую развязал [президент РФ Владимир] Путин, Украина при поддержке западных союзников начала процесс демилитаризации России", – отметил глава КБФ.

Он подчеркнул, что не видит сегодня у российского населения публичного желания освободиться от власти Путина. Но без этого РФ не станет на путь цивилизованного развития.

"Нужна также деимпериализация России, и Украина тоже начала этот процесс. Россияне должны решить, готовы ли они бороться за свою свободу. Ведь переписка в Twitter или пост в Facebook – этого недостаточно. Если они хотят, чтобы их страна освободилась, пусть покажут это", – сказал Яценюк.