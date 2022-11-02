ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Яценюк: России нужна демилитаризация и деимпериализация, и Украина уже начала этот процесс

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Необходимо усилить санкции и создать отдельный международный суд, чтобы привлечь РФ к ответственности
Необходимо усилить санкции и создать отдельный международный суд, чтобы привлечь РФ к ответственности
Фото: ksf.openukraine.org

Несмотря на санкции, Россия получает от экспорта энергоносителей доходы даже больше, чем до войны. Это значит, что в мире существуют проблемы с глобальным правосудием. Об этом во время онлайн-дискуссии, организованной Киевским форумом по безопасности, заявил председатель КБФ, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк.

По его словам, помимо финансирования российской военной машины через продажу нефти и газа, есть еще много тех, кто поддерживает РФ, даже внутри Евросоюза. Он привел в пример Венгрию, которая является членом ЕС,  имея при этом сильные связи с агрессором.

Яценюк считает, что необходимо усилить санкции и создать отдельный международный суд, чтобы привлечь РФ к ответственности. Кроме того, есть все предпосылки для демилитаризиризации страны-агрессора.

"Украина, собственно, начала этот процесс: из-за этой бесчеловечной войны, которую развязал  [президент РФ Владимир] Путин, Украина при поддержке западных союзников начала процесс демилитаризации России", – отметил глава КБФ.

Он подчеркнул, что не видит сегодня у российского населения публичного желания освободиться от власти Путина. Но без этого РФ не станет на путь цивилизованного развития.

"Нужна также деимпериализация России, и Украина тоже начала этот процесс. Россияне должны решить, готовы ли они бороться за свою свободу. Ведь переписка в Twitter или пост в Facebook – этого недостаточно. Если они хотят, чтобы их страна освободилась, пусть покажут это", – сказал Яценюк.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины 24 февраля. Путин оправдывал агрессию необходимостью "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Арсений Яценюк, Украина, демилитаризация, будущее, Киевский форум по безопасности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мать Собчак подтвердила у нее гражданство Израиля
Мать Собчак подтвердила у нее гражданство Израиля
Приходько прокомментировала молчание своего экс-продюсера Константина Меладзе о нападении РФ на Украину
Приходько прокомментировала молчание своего экс-продюсера Константина Меладзе о нападении РФ на Украину
"Выглядишь мило". Кроуфорд в прозрачном белье снялась для американского глянца
"Выглядишь мило". Кроуфорд в прозрачном белье снялась для американского глянца
  Российский режиссер Качанов о Собчак: У массмедиа России считалось хорошим тоном плотно целоваться с чиновниками. Некоторые ниже опускались
  Российский режиссер Качанов о Собчак: У массмедиа России считалось хорошим тоном плотно целоваться с чиновниками. Некоторые ниже опускались G
Алеся БАЦМАН
"Вау! Фантастика!" 64-летняя Мадонна в образе Красной Королевы высоко подняла бюст в декольте. Видео
"Вау! Фантастика!" 64-летняя Мадонна в образе Красной Королевы высоко подняла бюст в декольте. Видео
"Он очень сложно уезжал". Данилко рассказал, где сейчас находится Константин Меладзе
"Он очень сложно уезжал". Данилко рассказал, где сейчас находится Константин Меладзе
Бывшая жена боксера Узелкова рассказала, как справиться с абьюзом
Бывшая жена боксера Узелкова рассказала, как справиться с абьюзом
Блохина показала фото старшей дочери
Блохина показала фото старшей дочери
Спикер СБУ показал себя глазами художников
Спикер СБУ показал себя глазами художников
"Бог одарил мир удивительной женщиной", "Стала еще красивее". 53-летняя Лопес снялась в распахнутой пижаме
"Бог одарил мир удивительной женщиной", "Стала еще красивее". 53-летняя Лопес снялась в распахнутой пижаме
Кацурина потеряла 1 млн грн из-за дрона РФ
Кацурина потеряла 1 млн грн из-за дрона РФ
"Убиваете за стиралку и умираете за вечную власть деда и его дачу на Байкале". Хлывнюк обратился к выросшим на его песнях врагам
"Убиваете за стиралку и умираете за вечную власть деда и его дачу на Байкале". Хлывнюк обратился к выросшим на его песнях врагам
В Китае мужчина 10 лет покупал лотерейные билеты, а когда выиграл $30 млн, пришел за деньгами в маскировочном костюме, чтобы не узнала жена
В Китае мужчина 10 лет покупал лотерейные билеты, а когда выиграл $30 млн, пришел за деньгами в маскировочном костюме, чтобы не узнала жена
"Мне так же тяжело, как и вам. Хотя мог бы попробовать заработать за границей". Анатолий Анатолич рассказал, как война изменила его жизнь
"Мне так же тяжело, как и вам. Хотя мог бы попробовать заработать за границей". Анатолий Анатолич рассказал, как война изменила его жизнь
Дочь Веры Брежневой переоделась "молодой ведьмочкой"
Дочь Веры Брежневой переоделась "молодой ведьмочкой"
Майкл Дуглас изменился до неузнаваемости
Майкл Дуглас изменился до неузнаваемости
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила (209523)
2
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой (204643)
3
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (116120)
4
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (101655)
5
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами (78461)
6
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео (66518)
7
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (63783)
8
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова (54595)
 
 
 
 