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Видео: Арсеній Яценюк / YouTube

Киевский форум по безопасности проводит дискуссию об ответственности РФ за преступления и распаде России. Трансляция

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Киевский форум по безопасности 2 ноября проводит онлайн-дискуссию "Борьба за Украину". Дискуссия стартует в 11.00, трансляция ведется на YouTube-канале премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка.

В центре обсуждения – три темы: как оценивают в мире последние заявления и террористические действия российского диктатора, с чего начнется распад российской империи и какую ответственность должна понести РФ за преступления против человечества, говорилось в анонсе мероприятия.

В дискуссии участвуют:

  • Мириам Ланская, старший директор по делам России и Евразии Национального фонда в поддержку демократии (США);
  • Майкл Ходарковский, профессор истории Чикагского Университета Святого Лойолы;
  • Джеймс Шерр, старший сотрудник Эстонского Института внешней политики;
  • Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, председатель Киевского форума по безопасности;
  • Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.
Контекст:

Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году – международная платформа по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Военный цикл "Борьба за Украину" был инициирован форумом с первых недель полномасштабного вторжения России.

Теги: Россия, Арсений Яценюк, Даниил Лубкивский, трансляция, война России против Украины, Джеймс Шерр, Киевский форум по безопасности
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