Киевский форум по безопасности проводит дискуссию об ответственности РФ за преступления и распаде России. Трансляция

В центре обсуждения – три темы: как оценивают в мире последние заявления и террористические действия российского диктатора, с чего начнется распад российской империи и какую ответственность должна понести РФ за преступления против человечества, говорилось в анонсе мероприятия.

В дискуссии участвуют:

Контекст:

Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году – международная платформа по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Военный цикл "Борьба за Украину" был инициирован форумом с первых недель полномасштабного вторжения России.