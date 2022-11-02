Какую ответственность должна понести РФ за преступления против человечества? Киевский форум по безопасности 2 ноября проведет новую онлайн-дискуссию из серии "Борьба за Украину"

В ней примут участие эксперты из США, Великобритании и стран Европы:

Мириам Ланская, старший директор по делам России и Евразии Национального фонда в поддержку демократии (США);

Майкл Ходарковский, профессор истории Чикагского Университета Св. Лойолы;

Джеймс Шерр, старший сотрудник Эстонского института внешней политики;

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, председатель Киевского форума по безопасности;

Даниил Лубкивский, директор Киевского форума побезопасности.

Главными темами обсуждения заявлены три вопроса:

О чем свидетельствуют последние заявления и террористические действия российского диктатора и как их оценивают в мире? Как должно реагировать международное сообщество?

С чего начнется распад российской империи и какое будущее ожидает Россию?

Какую ответственность должна понести РФ за преступления против человечества и как преодолеть глобальный вызов "рашизма"?

Трансляция дискуссии начнется в 11.00 на YouTube-канале Арсения Яценюка и странице форума в Facebook.