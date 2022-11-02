Какую ответственность должна понести РФ за преступления против человечества? Киевский форум по безопасности 2 ноября проведет новую онлайн-дискуссию из серии "Борьба за Украину"

В ней примут участие эксперты из США, Великобритании и стран Европы:
- Мириам Ланская, старший директор по делам России и Евразии Национального фонда в поддержку демократии (США);
- Майкл Ходарковский, профессор истории Чикагского Университета Св. Лойолы;
- Джеймс Шерр, старший сотрудник Эстонского института внешней политики;
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, председатель Киевского форума по безопасности;
- Даниил Лубкивский, директор Киевского форума побезопасности.
Главными темами обсуждения заявлены три вопроса:
- О чем свидетельствуют последние заявления и террористические действия российского диктатора и как их оценивают в мире? Как должно реагировать международное сообщество?
- С чего начнется распад российской империи и какое будущее ожидает Россию?
- Какую ответственность должна понести РФ за преступления против человечества и как преодолеть глобальный вызов "рашизма"?
Трансляция дискуссии начнется в 11.00 на YouTube-канале Арсения Яценюка и странице форума в Facebook.
Контекст:
Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
Военный цикл "Борьба за Украину" был инициирован форумом с первых недель полномасштабного вторжения России.