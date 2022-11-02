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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Какую ответственность должна понести РФ за преступления против человечества? Киевский форум по безопасности 2 ноября проведет новую онлайн-дискуссию из серии "Борьба за Украину"

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Участники дискуссии обсудят перспективы России после победы Украины
Участники дискуссии обсудят перспективы России после победы Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

2 ноября Киевский форум по безопасности проведет новую онлайн-дискуссию из серии "Борьба за Украину", посвященную ситуации в России, новой волне агрессии президента РФ Владимира Путина и перспективам распада российской "империи". Об этом организаторы форума сообщают в Facebook.

В ней примут участие эксперты из США, Великобритании и стран Европы:

  • Мириам Ланская, старший директор по делам России и Евразии Национального фонда в поддержку демократии (США);
  • Майкл Ходарковский, профессор истории Чикагского Университета Св. Лойолы;
  • Джеймс Шерр, старший сотрудник Эстонского института внешней политики;
  • Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, председатель Киевского форума по безопасности;
  • Даниил Лубкивский, директор Киевского форума побезопасности.

Главными темами обсуждения заявлены три вопроса:

  • О чем свидетельствуют последние заявления и террористические действия российского диктатора и как их оценивают в мире? Как должно реагировать международное сообщество?
  • С чего начнется распад российской империи и какое будущее ожидает Россию?
  • Какую ответственность должна понести РФ за преступления против человечества и как преодолеть глобальный вызов "рашизма"?
https://www.facebook.com/ksfopenukraine/posts/pfbid021PyXgLf1yMwZ1EqobXgSiYwTcoBifPXZW9heMK7VjmVLmuLRsVcwEjtQyyATVUy3l

Трансляция дискуссии начнется в 11.00 на YouTube-канале Арсения Яценюка и странице форума в Facebook.

Контекст:

Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Военный цикл "Борьба за Украину" был инициирован форумом с первых недель полномасштабного вторжения России.

Теги: Россия, Арсений Яценюк, война России против Украины, Киевский форум по безопасности
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