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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Киевский форум по безопасности начинает новый сезон онлайн-дискуссий. В центре обсуждений – прогнозы действий Кремля и ситуация на фронте

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Дискуссия пройдет в онлайн-формате
Дискуссия пройдет в онлайн-формате
Фото: Open Ukraine / Facebook

19 октября Киевский форум по безопасности, основанный фондом премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка Open Ukraine, проведет онлайн-дискуссию, которой начнет новый сезон дискуссий военного цикла "Борьба за Украину".

Об этом организаторы мероприятия сообщили изданию "ГОРДОН"

Дискуссия начнется в 9.00, трансляция будет вестись на YouTube-канале Яценюка

"В центре обсуждения – три главные темы: оценка военно-политической ситуации и положения на фронте, прогнозы действий Кремля, рекомендации для западных союзников", – говорится в анонсе. 

В разговоре, кроме Яценюка, примут участие:

  • директор ЦРУ в 2011–2012 годах, командующий Центральным командованием США в 2008–2010 годах, а также бывший командующий силами Соединенных Штатов и НАТО в Ираке и Афганистане генерал Дэвид Петреус;
  • директор Центра Евразии Атлантического совета (США), посол США в Украине (2003–2006) Джон Хербст;
  • директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.
Фото: пресс-служба Киевского форума по безопасности
Фото: пресс-служба Киевского форума по безопасности

Контекст:

Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году.

Военный цикл "Борьба за Украину" был инициирован форумом с первых недель полномасштабного вторжения России.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Даниил Лубкивский, Джон Хербст, война России против Украины, Дэвид Петреус, Киевский форум по безопасности
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