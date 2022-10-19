Киевский форум по безопасности начинает новый сезон онлайн-дискуссий. В центре обсуждений – прогнозы действий Кремля и ситуация на фронте

Об этом организаторы мероприятия сообщили изданию "ГОРДОН".
Дискуссия начнется в 9.00, трансляция будет вестись на YouTube-канале Яценюка.
"В центре обсуждения – три главные темы: оценка военно-политической ситуации и положения на фронте, прогнозы действий Кремля, рекомендации для западных союзников", – говорится в анонсе.
В разговоре, кроме Яценюка, примут участие:
Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году.
Военный цикл "Борьба за Украину" был инициирован форумом с первых недель полномасштабного вторжения России.