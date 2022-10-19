Киевский форум по безопасности начинает новый сезон онлайн-дискуссий. В центре обсуждений – прогнозы действий Кремля и ситуация на фронте

Об этом организаторы мероприятия сообщили изданию "ГОРДОН".

Дискуссия начнется в 9.00, трансляция будет вестись на YouTube-канале Яценюка.

"В центре обсуждения – три главные темы: оценка военно-политической ситуации и положения на фронте, прогнозы действий Кремля, рекомендации для западных союзников", – говорится в анонсе.

В разговоре, кроме Яценюка, примут участие:

директор ЦРУ в 2011–2012 годах, командующий Центральным командованием США в 2008–2010 годах, а также бывший командующий силами Соединенных Штатов и НАТО в Ираке и Афганистане генерал Дэвид Петреус;

директор Центра Евразии Атлантического совета (США), посол США в Украине (2003–2006) Джон Хербст;

директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.

Фото: пресс-служба Киевского форума по безопасности