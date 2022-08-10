Что делать с Россией и какие изменения нужны на фронте. В Киеве пройдет форум лидеров общественного мнения

Целью форума, организованного "Центром исследований политических ценностей" Олеся Дония, называют "создание медийной площадки для ведущих украинских блогеров, журналистов, мыслителей, политологов и идеологов", а также "равноправный обмен мнениями и информацией, наработку современных форм коммуникации и презентацию прогрессивных концепций реформирования страны".

На первом форуме, как ожидается, будут обсуждаться нынешняя внутриполитическая ситуация в Украине и перспективы ее развития после победы в войне, а также обстановка на фронте. В частности, организаторы анонсировали доклады на темы: "Какими будут первые выборы после победы и состоятся ли они вообще", "Какие изменения на фронте нам нужны", "Что делать с Россией".

Среди прочих, участие в форуме лично или по видеосвязи примут первый замглавы Верховной Рады Украины Александр Корниенко, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман, глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, бывший замсекретаря СНБО генерал Сергей Кривонос, бывший замглавы МИД Украины Александр Чалый, принимавший участие в переговорах с РФ весной этого года.

Форум планируется проводить каждые три месяца.