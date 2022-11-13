Яценюк: Надеюсь, "черный лебедь" прилетит в Кремль. Но это бонус

"Если бы не Вооруженные силы Украины, если бы не наши западные союзники, в первую очередь американцы, которые консолидировали весь цивилизованный мир, планы [президента РФ Владимира] Путина могли стать реальностью. То, что все разведки писали, что Украина устоит 72 часа, имело под собой две основы: первое – недооценивали Украину и Запад сам себя недооценивал, второе – переоценивали Россию. Путин вообще этой войной оголил Россию до такой степени, что даже себе представить не может. А Украина этой войной защитила мир так, как тоже никто себе представить не мог. Оказалось так, что король-то голый. Но у этого недокороля, так называемого царя, осталось ядерное оружие", – отметил Яценюк.

Он убежден, что Украина не должна недооценивать своего врага.

"Россия – это также коллективный враг, коллективная диктатура. Война далеко от завершения. Это мое убеждение. Я не вижу в реальности того, чтобы война завершилась быстро. Может случиться чудо. Всегда прилетают "черные лебеди". Надеюсь, "черный лебедь" прилетит в Кремль. Но это бонус. Чтобы сказать, что война завершится быстро, – это означает, что Украина должна иметь такую милитарную мощь и преимущество... Фактически украинская армия должна дойти до Кремля. Может, я преувеличиваю, но суть такова. Это должно привести к падению российского режима как такового. Потому что любая Россия при остановке войны перегруппируется и снова будет идти войной на Украину. Это вопрос времени", – подчеркнул Яценюк.

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