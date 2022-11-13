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Яценюк: Надеюсь, "черный лебедь" прилетит в Кремль. Но это бонус

 
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Яценюк: Путин этой войной оголил Россию
Яценюк: Путин этой войной оголил Россию
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Война России против Украины очень далека от завершения, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины 2014–2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Если бы не Вооруженные силы Украины, если бы не наши западные союзники, в первую очередь американцы, которые консолидировали весь цивилизованный мир, планы [президента РФ Владимира] Путина могли стать реальностью. То, что все разведки писали, что Украина устоит 72 часа, имело под собой две основы: первое – недооценивали Украину и Запад сам себя недооценивал, второе – переоценивали Россию. Путин вообще этой войной оголил Россию до такой степени, что даже себе представить не может. А Украина этой войной защитила мир так, как тоже никто себе представить не мог. Оказалось так, что король-то голый. Но у этого недокороля, так называемого царя, осталось ядерное оружие", – отметил Яценюк.

Он убежден, что Украина не должна недооценивать своего врага.

"Россия – это также коллективный враг, коллективная диктатура. Война далеко от завершения. Это мое убеждение. Я не вижу в реальности того, чтобы война завершилась быстро. Может случиться чудо. Всегда прилетают "черные лебеди". Надеюсь, "черный лебедь" прилетит в Кремль. Но это бонус. Чтобы сказать, что война завершится быстро, – это означает, что Украина должна иметь такую милитарную мощь и преимущество... Фактически украинская армия должна дойти до Кремля. Может, я преувеличиваю, но суть такова. Это должно привести к падению российского режима как такового. Потому что любая Россия при остановке войны перегруппируется и снова будет идти войной на Украину. Это вопрос времени", – подчеркнул Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что для Украины важно завершить активную фазу войны до конца осени.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, ядерное оружие, война, Вооруженные силы Украины, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, интервью
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