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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Песков заявил, что Путин поручил "демобилизовать" студентов из ОРДЛО

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Песков сказал, что Путин поручил "организовать возвращение к месту обучения" студентов
Песков сказал, что Путин поручил "организовать возвращение к месту обучения" студентов
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 13 ноября, что Путин поручил "демобилизовать" студентов из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, которые воевали в составе оккупационных сил против Украины.

Об этом пишет пропагандистское "РИА Новости".

Песков заявил, что силы "народной милиции" незаконных террористических формирований "ЛДНР" после незаконной аннексии Россией Луганской и Донецкой областей были "интегрированы в вооруженные силы РФ".

"Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения", – добавил он.

О причинах такого решения в публикации пропагандистов не говорится.

Контекст:

Согласно сообщениям украинской разведки, в 2022 году оккупанты провели несколько волн принудительной мобилизации на временно занятых территориях Донецкой и Луганской областей.

21 сентября Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, мобилизация, демобилизация, война России против Украины, ОРДЛО
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