Песков заявил, что Путин поручил "демобилизовать" студентов из ОРДЛО

Песков сказал, что Путин поручил "организовать возвращение к месту обучения" студентов Фото: ЕРА

Об этом пишет пропагандистское "РИА Новости".

Песков заявил, что силы "народной милиции" незаконных террористических формирований "ЛДНР" после незаконной аннексии Россией Луганской и Донецкой областей были "интегрированы в вооруженные силы РФ".

"Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения", – добавил он.

О причинах такого решения в публикации пропагандистов не говорится.