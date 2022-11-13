Песков заявил, что Путин поручил "демобилизовать" студентов из ОРДЛО

Об этом пишет пропагандистское "РИА Новости".
Песков заявил, что силы "народной милиции" незаконных террористических формирований "ЛДНР" после незаконной аннексии Россией Луганской и Донецкой областей были "интегрированы в вооруженные силы РФ".
"Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения", – добавил он.
О причинах такого решения в публикации пропагандистов не говорится.
Согласно сообщениям украинской разведки, в 2022 году оккупанты провели несколько волн принудительной мобилизации на временно занятых территориях Донецкой и Луганской областей.
21 сентября Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.