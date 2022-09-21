"Уйти на фронт – самое легкое решение". Депутат от "Единой России" объяснил, почему их не мобилизуют

"Иной раз кажется, что, наверное, в чем-то уйти от решения проблем вот здесь и написать заявление и уйти на фронт – это, наверное, самое легкое решение. Но за нами, за каждым из нас, за всеми нашими партиями стоят граждане, которые, казалось бы, живут обычной, мирной жизнью", – заявил Вяткин.
Он отметил, что есть "две реальности": мирная, с фейерверками, праздниками и заведениями, которые полны людей, и фронтовая.
"На нас лежит обязанность и ответственность за то, чтобы донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого, с кем мы можем поговорить, до кого мы можем дотянуться", – добавил он.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы около 300 тыс. человек.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя мобилизацию в РФ, заявил, что Путин "хочет утопить Украину в крови, но также в крови своих солдат".
20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы. В российском сегменте Google резко выросло количество запросов, связанных с мобилизацией и выездом из РФ, и начался обвал акций компаний.
До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.