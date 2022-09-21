"Уйти на фронт – самое легкое решение". Депутат от "Единой России" объяснил, почему их не мобилизуют

Депутат Госдумы заявил, что в России "две реальности": фронтовая и мирная Фото: depositphotos.com

"Иной раз кажется, что, наверное, в чем-то уйти от решения проблем вот здесь и написать заявление и уйти на фронт – это, наверное, самое легкое решение. Но за нами, за каждым из нас, за всеми нашими партиями стоят граждане, которые, казалось бы, живут обычной, мирной жизнью", – заявил Вяткин.

Он отметил, что есть "две реальности": мирная, с фейерверками, праздниками и заведениями, которые полны людей, и фронтовая.

"На нас лежит обязанность и ответственность за то, чтобы донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого, с кем мы можем поговорить, до кого мы можем дотянуться", – добавил он.



