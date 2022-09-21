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"Уйти на фронт – самое легкое решение". Депутат от "Единой России" объяснил, почему их не мобилизуют

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Депутат Госдумы заявил, что в России "две реальности": фронтовая и мирная
Депутат Госдумы заявил, что в России "две реальности": фронтовая и мирная
Фото: depositphotos.com

Депутат Государственной думы от "Единой России" Дмитрий Вяткин на заседании 21 сентября заявил, что депутаты не могут идти на фронт, потому что "на них лежит ответственность". Соответствующий фрагмент заседания опубликовала "Русская служба BBC" в Telegram.

"Иной раз кажется, что, наверное, в чем-то уйти от решения проблем вот здесь и написать заявление и уйти на фронт  это, наверное, самое легкое решение. Но за нами, за каждым из нас, за всеми нашими партиями стоят граждане, которые, казалось бы, живут обычной, мирной жизнью", – заявил Вяткин. 

Он отметил, что есть "две реальности": мирная, с фейерверками, праздниками и заведениями, которые полны людей, и фронтовая.

"На нас лежит обязанность и ответственность за то, чтобы донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого, с кем мы можем поговорить, до кого мы можем дотянуться", – добавил он. 


Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы около 300 тыс. человек.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя мобилизацию в РФ, заявил, что Путин "хочет утопить Украину в крови, но также в крови своих солдат".

20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы. В российском сегменте Google резко выросло количество запросов, связанных с мобилизацией и выездом из РФ, и начался обвал акций компаний.

До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.

Теги: Россия, депутаты, Госдума, демобилизация, российская агрессия, война России против Украины, партия, заседание
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