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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Путин должен застрелиться. Это он подписал изменения к конституции, это его армия отступила с территорий, которые он признал российскими

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Яценюк: Где этот великий полководец? Почему не взял на себя ответственность за свою хваленую армию
Яценюк: Где этот великий полководец? Почему не взял на себя ответственность за свою хваленую армию
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Кремль пытается спасти пятую точку президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил премьер-министр Украины 2014–2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Проблема Путина не только в том, что он заявил, что Херсон и другие захваченные украинские территории являются частью России. И не просто заявил, а принял изменения к своей так называемой конституции. То, что произошло, – это легализация кражи территорий, которую никто не воспринял в мире. Всего несколько недель назад вся российская пресса показывала, какие у них гениальные достижения в Украине, как они присоединили украинские территории и записали это в конституции. Прошло несколько недель, и территория, которая якобы российская в понимании рядового российского гражданина, который перед телевизором пьет водку и закусывает ее картошкой, о которой Путин сказал, что это наше, а теперь это возвращается тому, кому и принадлежит, – Украине. И у них какой-то диссонанс. Это одно из наибольших поражений России и персонально Путина", – подчеркнул Яценюк.

Он обратил внимание на то, каким образом это поражение преподнесли россиянам.

"[Командующий объединенной группировкой российских войск в Украине Сергей] Суровикин и местный Кутузов [министр обороны РФ Сергей] Шойгу, как они дешево расписали роли во время трансляции, как они спасают жизни российских солдат и украинских граждан. Что-то я там не видел еще одного выдающегося полководца – Путина, который 24 февраля опубликовал свое видео о проведении "специальной операции". Где этот герой делся? Где этот великий полководец? Почему он не взял на себя ответственность за проигрыш своей хваленой армии? Они пытаются спасти пятую точку Путина, выводя его из зоны публичной критики, – его не показали в тот момент, когда фактически российская армия сделала еще одну публичную сдачу и признала еще одно поражение перед украинской армией", – сказал Яценюк.

По его мнению, это означает, что "путинский режим борется за свое выживание".

"Посмотрите, сколько Путин пережил поражений – Киев, Чернигов, Харьков, крейсер "Москва", остров Змеиный, Крымский мост, Херсон... Мы можем еще несколько десятков поражений вспомнить, в том числе поражение на ШОС, где о Путина вытирали ноги. В том числе поражение на саммите "Большой двадцатки" – оно уже произошло. То есть несмотря на такое количество поражений российской геббельсовской пропагандистской машине пока удавалось его оттенять", – отметил Яценюк.

По его словам, даже по российским законам Путин уже должен нести ответственность за свои просчеты.

"Путин должен лично застрелиться. Это же он подписал изменения в конституцию? Он. Это же он признал, что эти территории принадлежат России? Он. Это же он является главнокомандующим этой так называемой российской армии, абсолютно голой, коррумпированной и неэффективной? Он. А это его армия отступила с территорий, которые он назвал российскими? Он. По российскому законодательству его уже надо в какое-то "Лефортово" посадить, потому что он сдал свои территории, и привлечь к ответственности", – заявил Яценюк.

ВИДЕО
Відео: В гостях у Гордона/YouTube
Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в деоккупированный Херсон прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он выступил перед украинскими военными и прошел по городу. Во время визита президента в Херсоне подняли украинский флаг.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, конституция, Херсон, война, Москва, Кремль, Сергей Шойгу, российская агрессия, война России против Украины, Крымский мост, интервью, Сергей Суровикин, ШОС, остров Змеиный
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