Байден назвал деоккупацию Херсона "значимой, значимой победой для Украины"

Решение о проведении переговоров с Россией должна принять Украина, считает Байден Фото: EPA

Об этом 14 ноября заявил президент США Джо Байден журналистам, направлявшимся с ним на саммит G20, который пройдет на Бали (Индонезия) в ближайшие два дня, главу Белого дома цитирует CNN.

По мнению Байдена, это была "значимая, значимая победа для Украины". Президент США отметил, что ему "не остается ничего, кроме как аплодировать мужеству, решительности и дееспособности украинского народа, украинских военных" – "они действительно были поразительны".

Байден добавил, что США продолжат предоставлять возможности для украинского народа защищать себя — "мы не намерены вступать в какие-либо переговоры".

По словам президента США, это решение, которое должна принять Украина – "ничего об Украине без Украины".