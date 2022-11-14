Байден назвал деоккупацию Херсона "значимой, значимой победой для Украины"

Об этом 14 ноября заявил президент США Джо Байден журналистам, направлявшимся с ним на саммит G20, который пройдет на Бали (Индонезия) в ближайшие два дня, главу Белого дома цитирует CNN.
По мнению Байдена, это была "значимая, значимая победа для Украины". Президент США отметил, что ему "не остается ничего, кроме как аплодировать мужеству, решительности и дееспособности украинского народа, украинских военных" – "они действительно были поразительны".
Байден добавил, что США продолжат предоставлять возможности для украинского народа защищать себя — "мы не намерены вступать в какие-либо переговоры".
По словам президента США, это решение, которое должна принять Украина – "ничего об Украине без Украины".
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.