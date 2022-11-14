Подоляк заявил, что Россия хочет не переговоры, а время для перегруппировки

Официальные лица РФ говорят не о переговорах, а об "оперативной паузе для перегруппировки и реструктуризации", считает Подоляк Фото: president.gov.ua

Подоляк подчеркнул, что Украина и Россия не просто "решают конфликт". Речь идет о том, что РФ должна прекратить вторжение и аннексию территорий, отметил он. Подоляк добавил, то, что предлагает Россия, – не перемирие, а "ультиматум", потому что они продолжают "заселять территорию, на которую вторглись".

Советник главы ОП подчеркнул, что все российские официальные лица, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, говорят не о переговорах, а об "оперативной паузе для перегруппировки и реструктуризации".

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переговоры для Украины возможны, когда Россия выведет всех своих военных из украинской территории, в том числе из Крыма, подчеркнул Подоляк.