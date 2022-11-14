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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк заявил, что Россия хочет не переговоры, а время для перегруппировки

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Официальные лица РФ говорят не о переговорах, а об "оперативной паузе для перегруппировки и реструктуризации", считает Подоляк
Официальные лица РФ говорят не о переговорах, а об "оперативной паузе для перегруппировки и реструктуризации", считает Подоляк
Фото: president.gov.ua

Россия предлагает Украине не мирные переговоры, а "выдвигает ультиматум". Такое мнение австрийской газете Der Standard высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Интервью было опубликовано 14 ноября.

Подоляк подчеркнул, что Украина и Россия не просто "решают конфликт". Речь идет о том, что РФ должна прекратить вторжение и аннексию территорий, отметил он. Подоляк добавил, то, что предлагает Россия, – не перемирие, а "ультиматум", потому что они продолжают "заселять территорию, на которую вторглись".

Советник главы ОП подчеркнул, что все российские официальные лица, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, говорят не о переговорах, а об "оперативной паузе для перегруппировки и реструктуризации".

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переговоры для Украины возможны, когда Россия выведет всех своих военных из украинской территории, в том числе из Крыма, подчеркнул Подоляк.

Контекст:

30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условияхвосстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения.

Теги: Россия, Украина, переговоры, перемирие, вторжение, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
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