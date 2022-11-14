Подоляк заявил, что Россия хочет не переговоры, а время для перегруппировки

Подоляк подчеркнул, что Украина и Россия не просто "решают конфликт". Речь идет о том, что РФ должна прекратить вторжение и аннексию территорий, отметил он. Подоляк добавил, то, что предлагает Россия, – не перемирие, а "ультиматум", потому что они продолжают "заселять территорию, на которую вторглись".
Советник главы ОП подчеркнул, что все российские официальные лица, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, говорят не о переговорах, а об "оперативной паузе для перегруппировки и реструктуризации".
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переговоры для Украины возможны, когда Россия выведет всех своих военных из украинской территории, в том числе из Крыма, подчеркнул Подоляк.
30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условиях: восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения.