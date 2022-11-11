"Я не закрыл дверь". Зеленский не исключил переговоров с Путиным и назвал условия

Зеленский отметил, что кроме ультиматумов "ничего не слышал от действующего президента РФ" Фото: president.gov.ua

Об этом глава Украинского государства заявил в интервью CNN, опубликованном на сайте телеканала 10 ноября.

Зеленский рассказал, что "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".

Президент отметил, что Украина "готова говорить с Россией, но с другой Россией" – той, "которая действительно готова к миру" и "которая готова признать, что они – оккупанты".

По словам Зеленского, России "нужно все вернуть – территории, права, свободу, деньги и самое главное – справедливость".

Глава Украинского государства добавил, что пока не слышал подобных заявлений от РФ – "ни от Путина, ни от кого бы то ни было".

8 ноября Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации США написало, что усилия Белого дома привели к смягчению позиции Зеленского в вопросе переговоров с Россией.

Издание отметило, что 7 ноября Зеленский указал на пять условий для переговоров: восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения.

При этом, в отличие от предыдущих выступлений, он не сказал о том, что Путин должен уйти с должности, прежде чем такие переговоры могут состояться, отмечает Politico.

По словам одного из источников, эта перемена – результат длившихся несколько дней консультаций между Киевом и Вашингтоном, в том числе во время визита в Офис президента Украины советника по национальной безопасности Байдена Джейка Салливана.

Чиновники США не предлагали напрямую Зеленскому и его помощникам изменить свою позицию, но передали, что Киеву нужно показать готовность закончить войну, сказал один из источников. В США надеются, что это покажет миру желание именно Украины, а не России, закончить войну.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью, опубликованном 8 ноября, сказал, что, прежде чем Киев согласится начать какие-либо мирные переговоры, РФ должна полностью вывести свои войска с украинской территории.