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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я не закрыл дверь". Зеленский не исключил переговоров с Путиным и назвал условия

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Зеленский отметил, что кроме ультиматумов "ничего не слышал от действующего президента РФ"
Зеленский отметил, что кроме ультиматумов "ничего не слышал от действующего президента РФ"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает мирных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, но готов говорить с "другой Россией".

Об этом глава Украинского государства заявил в интервью CNN, опубликованном на сайте телеканала 10 ноября.

Зеленский рассказал, что "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".

Президент отметил, что Украина "готова говорить с Россией, но с другой Россией" – той, "которая действительно готова к миру" и "которая готова признать, что они – оккупанты".

По словам Зеленского, России "нужно все вернуть – территории, права, свободу, деньги и самое главное – справедливость".

Глава Украинского государства добавил, что пока не слышал подобных заявлений от РФ – "ни от Путина, ни от кого бы то ни было".

8 ноября Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации США написало, что усилия Белого дома привели к смягчению позиции Зеленского в вопросе переговоров с Россией.

Издание отметило, что 7 ноября Зеленский указал на пять условий для переговоров: восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения.

При этом, в отличие от предыдущих выступлений, он не сказал о том, что Путин должен уйти с должности, прежде чем такие переговоры могут состояться, отмечает Politico.

По словам одного из источников, эта перемена – результат длившихся несколько дней консультаций между Киевом и Вашингтоном, в том числе во время визита в Офис президента Украины советника по национальной безопасности Байдена Джейка Салливана. 

Чиновники США не предлагали напрямую Зеленскому и его помощникам изменить свою позицию, но передали, что Киеву нужно показать готовность закончить войну, сказал один из источников. В США надеются, что это покажет миру желание именно Украины, а не России, закончить войну.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью, опубликованном 8 ноября, сказал, что, прежде чем Киев согласится начать какие-либо мирные переговоры, РФ должна полностью вывести свои войска с украинской территории.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам. Спикер МИД Олег Николенко в ответ написал, что единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории по состоянию на 1991 год.

8 ноября заместитель главы министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной. По его словам, единственное, что нужно теперь для начала переговоров, – "добрая воля Киева".

Глава Объединенного комитета начальников штабов США считает, что сдача россиянами Херсона – хороший повод для переговоров.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, переговоры, ультиматум, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, интервью, встреча
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