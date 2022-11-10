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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Объединенного комитета начальников штабов США считает, что сдача россиянами Херсона – хороший повод для переговоров

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Милли: Когда можно достичь мира ловите момент
Милли: Когда можно достичь мира – ловите момент
Фото: ЕРА

Украина и Россия столкнулись с потенциальным зимним затишьем в боевых действиях, которое может дать возможность для переговоров. Об этом 9 ноября заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли, сообщает Reuters.

Милли сказал, что данные США подтверждают вывод войск РФ из Херсона. Число оккупационных войск в этом районе составляет от 20 тыс. до 30 тыс. человек и им понадобятся, возможно, недели, чтобы уйти за Днепр.

Отвечая на вопрос о перспективах дипломатии в Украине, Милли отметил, что ранний отказ от переговоров во время Первой мировой войны усугубил человеческие страдания и привел к миллионам жертв.

Поэтому, когда есть возможность, нужно вести переговоры: "когда можно достичь мира… ловите момент", считает генерал. 

Ссылаясь на мнение экспертов, Reuters пишет, что последняя неудачи Москвы в войне могут позволить Украине вести переговоры с позиции силы. В то же время Россия может использовать переговоры, чтобы выиграть время для перезагрузки и перевооружения своих сил для нового весеннего наступления, говорится в сообщении.

Контекст:

La Repubblica 7 ноября сообщала, что США и НАТО якобы обсуждают возможность проведения переговоров между Украиной и Россией после того, как украинская армия освободит захваченный РФ Херсон. В ОП после выхода этой статьи подчеркивали, что Украина не отказывалась от переговоров с РФ и что они возможны только после вывода оккупационных войск со всей территории Украины.

Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Теги: США, Украина, переговоры, война России против Украины, Марк Милли, армия США, российские оккупанты
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