Глава Объединенного комитета начальников штабов США считает, что сдача россиянами Херсона – хороший повод для переговоров

Милли сказал, что данные США подтверждают вывод войск РФ из Херсона. Число оккупационных войск в этом районе составляет от 20 тыс. до 30 тыс. человек и им понадобятся, возможно, недели, чтобы уйти за Днепр.
Отвечая на вопрос о перспективах дипломатии в Украине, Милли отметил, что ранний отказ от переговоров во время Первой мировой войны усугубил человеческие страдания и привел к миллионам жертв.
Поэтому, когда есть возможность, нужно вести переговоры: "когда можно достичь мира… ловите момент", считает генерал.
Ссылаясь на мнение экспертов, Reuters пишет, что последняя неудачи Москвы в войне могут позволить Украине вести переговоры с позиции силы. В то же время Россия может использовать переговоры, чтобы выиграть время для перезагрузки и перевооружения своих сил для нового весеннего наступления, говорится в сообщении.
La Repubblica 7 ноября сообщала, что США и НАТО якобы обсуждают возможность проведения переговоров между Украиной и Россией после того, как украинская армия освободит захваченный РФ Херсон. В ОП после выхода этой статьи подчеркивали, что Украина не отказывалась от переговоров с РФ и что они возможны только после вывода оккупационных войск со всей территории Украины.
Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.