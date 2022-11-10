Глава Объединенного комитета начальников штабов США считает, что сдача россиянами Херсона – хороший повод для переговоров

Милли сказал, что данные США подтверждают вывод войск РФ из Херсона. Число оккупационных войск в этом районе составляет от 20 тыс. до 30 тыс. человек и им понадобятся, возможно, недели, чтобы уйти за Днепр.

Отвечая на вопрос о перспективах дипломатии в Украине, Милли отметил, что ранний отказ от переговоров во время Первой мировой войны усугубил человеческие страдания и привел к миллионам жертв.

Поэтому, когда есть возможность, нужно вести переговоры: "когда можно достичь мира… ловите момент", считает генерал.

Ссылаясь на мнение экспертов, Reuters пишет, что последняя неудачи Москвы в войне могут позволить Украине вести переговоры с позиции силы. В то же время Россия может использовать переговоры, чтобы выиграть время для перезагрузки и перевооружения своих сил для нового весеннего наступления, говорится в сообщении.