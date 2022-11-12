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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Советник Байдена: Украина сама решает, когда и как вести переговоры. Мы не собираемся давить и диктовать

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Салливан: Ничего об Украине без Украины
Салливан: Ничего об Украине без Украины
Фото: EPA

Украина сама должна решать, когда и как вести переговоры с РФ. Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан на брифинге 11 ноября, текстовая версия которого опубликована на сайте Белого дома.

"[Президент США Джо Байден] сказал на пресс-конференции, что Украина сама решает, когда и как они хотят вести переговоры. Ничего об Украине без Украины. Мы не собираемся давить на них, мы не собираемся им диктовать. Во-вторых, мы верим в справедливый мир, основанный на принципах суверенитета и территориальной целостности, которые не выдуманы нами, а закреплены в Уставе ООН", – заявил он.

Салливан отметил, что об этих принципах справедливого мира, включая территориальную целостность, говорили лидеры "Большой семерки".

"Третий момент заключается в том, что Россия удваивает свою "аннексию", в кавычках — аннексию украинской территории. Это не совсем признак серьезности переговоров. Пока Россия придерживается позиции, согласно которой она просто может силой захватить столько территории, сколько захочет, ее трудно рассматривать как добросовестного контрагента на переговорах", – сказал советник.

Салливан также заявил, что США собираются сделать все, включая заявления о военной помощи, чтобы "поставить Украину в наилучшее возможное положение на поле боя, чтобы, когда они примут решение действовать, они оказались в наилучшем возможном положении за столом переговоров".

По словам советника, Украина является "стороной мира" в конфликте, а Россия – "стороной войны", ведь именно Россия вторглась в Украину.

"Если Россия решит прекратить боевые действия в Украине и уйдет, это будет конец войны. Если Украина решит прекратить борьбу и сдаться, это будет конец Украины. Так что вся эта придумка, я думаю, в западной прессе "Когда Украина пойдет на переговоры?" упускает из виду основополагающие принципы, а именно то, что Россия продолжает, даже в последние 24 часа, делать эти диковинные заявления об аннексированной "российской территории", включая территорию, которую они только что покинули. Так что в этом контексте наша позиция остается такой же, как и была, и в основном заключается в тесных консультациях и поддержке президента [Владимира] Зеленского и Украины. И это разделяет правительство США", – заявил Салливан.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ

30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

9 ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что отступление россиян из Херсона – хороший повод для переговоров.

Байден высказал мнение, что отступление России из Херсона даст Украине и России время, чтобы "откалибровать" свои позиции на зиму, и добавил: "Еще предстоит выяснить, будет ли принято решение о готовности или неготовности Украины к компромиссу с Россией". Он подчеркнул, что США не намерены говорить им, что они должны делать. "Я не знаю, что они собираются делать. Но я знаю одно: мы не собираемся говорить им, что они должны делать", – подчеркнул Байден.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, переговоры, Белый дом, война России против Украины, Джейк Салливан
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