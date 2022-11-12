Советник Байдена: Украина сама решает, когда и как вести переговоры. Мы не собираемся давить и диктовать

"[Президент США Джо Байден] сказал на пресс-конференции, что Украина сама решает, когда и как они хотят вести переговоры. Ничего об Украине без Украины. Мы не собираемся давить на них, мы не собираемся им диктовать. Во-вторых, мы верим в справедливый мир, основанный на принципах суверенитета и территориальной целостности, которые не выдуманы нами, а закреплены в Уставе ООН", – заявил он.

Салливан отметил, что об этих принципах справедливого мира, включая территориальную целостность, говорили лидеры "Большой семерки".

"Третий момент заключается в том, что Россия удваивает свою "аннексию", в кавычках — аннексию украинской территории. Это не совсем признак серьезности переговоров. Пока Россия придерживается позиции, согласно которой она просто может силой захватить столько территории, сколько захочет, ее трудно рассматривать как добросовестного контрагента на переговорах", – сказал советник.

Салливан также заявил, что США собираются сделать все, включая заявления о военной помощи, чтобы "поставить Украину в наилучшее возможное положение на поле боя, чтобы, когда они примут решение действовать, они оказались в наилучшем возможном положении за столом переговоров".

По словам советника, Украина является "стороной мира" в конфликте, а Россия – "стороной войны", ведь именно Россия вторглась в Украину.

"Если Россия решит прекратить боевые действия в Украине и уйдет, это будет конец войны. Если Украина решит прекратить борьбу и сдаться, это будет конец Украины. Так что вся эта придумка, я думаю, в западной прессе "Когда Украина пойдет на переговоры?" упускает из виду основополагающие принципы, а именно то, что Россия продолжает, даже в последние 24 часа, делать эти диковинные заявления об аннексированной "российской территории", включая территорию, которую они только что покинули. Так что в этом контексте наша позиция остается такой же, как и была, и в основном заключается в тесных консультациях и поддержке президента [Владимира] Зеленского и Украины. И это разделяет правительство США", – заявил Салливан.