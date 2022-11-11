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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США не оказывают на Украину давления и не настаивают на чем-либо в вопросе переговоров – Белый дом

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Салливан: Мы не настаиваем на чем-либо с Украиной. Что мы делаем, так это консультируемся как партнеры и демонстрируем нашу поддержку через ощутимую поддержку в виде военной помощи
Салливан: Мы не настаиваем на чем-либо с Украиной. Что мы делаем, так это консультируемся как партнеры и демонстрируем нашу поддержку через ощутимую поддержку в виде военной помощи
Фото: ЕРА

США в отношениях с Украиной руководствуются принципом "Ничего об Украине без Украины" и не оказывают на Киев давления в вопросе переговоров.

Об этом советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал на брифинге 10 ноября, отвечая на вопрос, не подталкивает ли Вашингтон Киев к переговорам с Москвой после отступления РФ из Херсона. Расшифровку брифинга приводит сайт Белого дома.

Отступление РФ из Херсона – это важная военная победа для Украины, сказал Салливан, подчеркнув, что США будут следить за действиями России на этом направлении. 

"Если это [отступление] произойдет, это будет означать, что в битве за Киев, в битве за Херсон, в битве за Харьков украинцы одержали победу над захватническими мародерскими силами, которые вели незаконную войну в их стране. Но, конечно, это еще не конец войны. Поскольку Россия продолжает оккупировать часть украинской территории, мы продолжаем поддерживать украинцев в их усилиях по защите своего суверенитета и территориальной целостности. И как сказал вчера президент, мы руководствуемся очень простым принципом: "Ничего об Украине без Украины". В конечном счете, Украина должна сама определять свой дипломатический курс", – добавил он.

Задача США – обеспечить, чтобы Украина была в наилучшей позиции на поле боя в случае, если появится возможность для дипломатии, сказал Салливан. 

"Сегодня мне нечего сказать вам о вероятности или близости каких-либо переговоров. Сейчас украинцы сосредоточены на защите своей критической инфраструктуры от этих варварских нападений, которые убивают гражданских лиц и наносят ущерб, вы знаете, основному функционированию экономики, и пытаются вернуть свою территорию. Соединенные Штаты не оказывают давления на Украину. Мы не настаиваем на чем-либо с Украиной. Что мы делаем, так это консультируемся как партнеры и демонстрируем нашу поддержку не только через публичные заявления или моральную поддержку, но и через ощутимую, физическую поддержку в виде военной помощи", – подчеркнул советник Байдена.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

9 ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявлял, что отступление россиян из Херсона – хороший повод для переговоров.

Байден высказал мнение, что отступление России из Херсона даст Украине и России время, чтобы "откалибровать" свои позиции на зиму и добавил: "Еще предстоит выяснить, будет ли принято решение о готовности или неготовности Украины к компромиссу с Россией". Он подчеркнул, что США не намерены говорить им, что они должны делать. 

"Я не знаю, что они собираются делать. Но я знаю одно: мы не собираемся говорить им, что они должны делать", – подчеркнул Байден.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Джо Байден, переговоры, Белый дом, война России против Украины, Джейк Салливан
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