США не оказывают на Украину давления и не настаивают на чем-либо в вопросе переговоров – Белый дом

Салливан: Мы не настаиваем на чем-либо с Украиной. Что мы делаем, так это консультируемся как партнеры и демонстрируем нашу поддержку через ощутимую поддержку в виде военной помощи Фото: ЕРА

Об этом советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал на брифинге 10 ноября, отвечая на вопрос, не подталкивает ли Вашингтон Киев к переговорам с Москвой после отступления РФ из Херсона. Расшифровку брифинга приводит сайт Белого дома.

Отступление РФ из Херсона – это важная военная победа для Украины, сказал Салливан, подчеркнув, что США будут следить за действиями России на этом направлении.

"Если это [отступление] произойдет, это будет означать, что в битве за Киев, в битве за Херсон, в битве за Харьков украинцы одержали победу над захватническими мародерскими силами, которые вели незаконную войну в их стране. Но, конечно, это еще не конец войны. Поскольку Россия продолжает оккупировать часть украинской территории, мы продолжаем поддерживать украинцев в их усилиях по защите своего суверенитета и территориальной целостности. И как сказал вчера президент, мы руководствуемся очень простым принципом: "Ничего об Украине без Украины". В конечном счете, Украина должна сама определять свой дипломатический курс", – добавил он.

Задача США – обеспечить, чтобы Украина была в наилучшей позиции на поле боя в случае, если появится возможность для дипломатии, сказал Салливан.

"Сегодня мне нечего сказать вам о вероятности или близости каких-либо переговоров. Сейчас украинцы сосредоточены на защите своей критической инфраструктуры от этих варварских нападений, которые убивают гражданских лиц и наносят ущерб, вы знаете, основному функционированию экономики, и пытаются вернуть свою территорию. Соединенные Штаты не оказывают давления на Украину. Мы не настаиваем на чем-либо с Украиной. Что мы делаем, так это консультируемся как партнеры и демонстрируем нашу поддержку не только через публичные заявления или моральную поддержку, но и через ощутимую, физическую поддержку в виде военной помощи", – подчеркнул советник Байдена.

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