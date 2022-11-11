Байден сможет подробно поговорить с Си Цзиньпином об Украине – Белый дом

Салливан: Каждая страна в мире должна делать больше для того, чтобы убедить Россию прекратить эту войну и уйти из Украины Фото: ЕРА

Журналисты спросили о позиции Китая в отношении РФ.

Салливан в ответ рассказал, что после последнего телефонного разговора Байдена и Си Цзинпина США не видели, чтобы Китай отправлял России оружие или пытался подорвать или укрепить режим санкций, хотя и поддерживает экономические связи с РФ.

"Еще один позитивный сигнал, который мы наблюдали, прозвучал во время недавнего визита канцлера Германии Олафа Шольца в КНР – заявление о ядерном оружии. Си Цзиньпин в частности говорил о необходимости избегать применения или даже угрозы применения ядерного оружия в любой точке мира. И в контексте этого разговора мы считаем это конструктивным. С другой стороны, мы считаем, что, конечно, каждая страна в мире должна делать больше для того, чтобы убедить Россию, особенно те, кто имеет отношения с Россией, прекратить эту войну и уйти из Украины. У президента Байдена будет возможность подробно поговорить о кризисе в Украине во время его встречи с президентом Си", – добавил он.