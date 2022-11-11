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Байден сможет подробно поговорить с Си Цзиньпином об Украине – Белый дом

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Салливан: Каждая страна в мире должна делать больше для того, чтобы убедить Россию прекратить эту войну и уйти из Украины
Салливан: Каждая страна в мире должна делать больше для того, чтобы убедить Россию прекратить эту войну и уйти из Украины
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин 14 ноября во время встречи на Бали обсудят в том числе войну России против Украины. Об этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал на брифинге 10 ноября, расшифровку приводит сайт Белого дома.

Журналисты спросили о позиции Китая в отношении РФ. 

Салливан в ответ рассказал, что после последнего телефонного разговора Байдена и Си Цзинпина США не видели, чтобы Китай отправлял России оружие или пытался подорвать или укрепить режим санкций, хотя и поддерживает экономические связи с РФ. 

"Еще один позитивный сигнал, который мы наблюдали, прозвучал во время недавнего визита канцлера Германии Олафа Шольца в КНР – заявление о ядерном оружии. Си Цзиньпин в частности говорил о необходимости избегать применения или даже угрозы применения ядерного оружия в любой точке мира. И в контексте этого разговора мы считаем это конструктивным. С другой стороны, мы считаем, что, конечно, каждая страна в мире должна делать больше для того, чтобы убедить Россию, особенно те, кто имеет отношения с Россией, прекратить эту войну и уйти из Украины. У президента Байдена будет возможность подробно поговорить о кризисе в Украине во время его встречи с президентом Си", – добавил он. 

Контекст:

Переговоры Байдена и Си Цзинпина на Бали будет первой их очной встречей за время президентства Байдена. Ранее они проводил телефонные переговоров, также говорили по видеосвязи.

15 ноября на Бали начнется саммит G20. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский примет в нем участие, но, скорее всего, в онлайн-формате.

По мнению телеведущего Савика Шустера, встреча Байдена и Си Цзиньпина может стать главным событием саммита. "Я считаю, что это очень важная встреча. Гарантия того, что Китай не будет помогать России никоим образом – военным путем точно, но, может, даже и ограничит гуманитарную помощь, которая так или иначе сейчас идет, – я думаю, это был бы важный для Украины итог. Если бы позиция Байдена стала для Китая понятной, приемлемой и более чем приемлемой, они бы могли занять близкую позицию", – говорил он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин, КНР, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бали, Джейк Салливан
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