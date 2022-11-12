Шольц: Дипломатическое решение войны в Украине пока невозможно

По его словам, он пришел к такой позиции после многих попыток убедить президента России Владимира Путина в личных разговорах с ним.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась и чтобы мир стал возможным. Это также является темой всех переговоров, которые я до сих пор вел с российским президентом, и я не допустил, чтобы любая критика отвадила меня от телефонных разговоров с президентом РФ через определенные промежутки времени – часто очень длительные", – сказал он.

По мнению Шольца, действия Путина и российской армии настолько жестокие и неконвенциональные, что после них невозможно никакое дипломатическое сближение.

"Этой убийственной войной, которую мы сейчас переживаем, Путин прежде всего помешал всему, что раньше происходило в плане переговоров", – отметил канцлер.

Шольц рассказал в эфире о беседе, которая была у него с Путиным в Москве накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Президент РФ тогда настаивал, чтобы в Украине не было "никаких ракет, которые угрожают Москве", чтобы она согласилась на внеблоковый статус и автономию для восточных регионов.

"Ни одна из причин, которые там сыграли свою роль, не оправдала бы эту войну, потому что ничего из этого на самом деле не произошло", – обратил внимание немецкий лидер.

Шольц подчеркнул, что выступает против прекращения огня на условиях России.

"Прежде всего Россия должна осознать, что идея диктаторского мира ни к чему не приведет и что нельзя просто пройтись фломастером по территории и сказать, что это теперь мое. Поэтому диктаторского мира не будет, должно быть другое понимание", – добавил он.