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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц: Дипломатическое решение войны в Украине пока невозможно

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Шольц подчеркнул, что выступает против прекращения огня на условиях России
Шольц подчеркнул, что выступает против прекращения огня на условиях России
Фото: ЕРА

Переговоры и другие методы дипломатии не помогут остановить на данном этапе войну России в Украине. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил 11 ноября в эфире немецкого канала RND.

По его словам, он пришел к такой позиции после многих попыток убедить президента России Владимира Путина в личных разговорах с ним.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась и чтобы мир стал возможным. Это также является темой всех переговоров, которые я до сих пор вел с российским президентом, и я не допустил, чтобы любая критика отвадила меня от телефонных разговоров с президентом РФ через определенные промежутки времени – часто очень длительные", – сказал он.

По мнению Шольца, действия Путина и российской армии настолько жестокие и неконвенциональные, что после них невозможно никакое дипломатическое сближение.

"Этой убийственной войной, которую мы сейчас переживаем, Путин прежде всего помешал всему, что раньше происходило в плане переговоров", – отметил канцлер.

Шольц рассказал в эфире о беседе, которая была у него с Путиным в Москве накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Президент РФ тогда настаивал, чтобы в Украине не было "никаких ракет, которые угрожают Москве", чтобы она согласилась на внеблоковый статус и автономию для восточных регионов.

"Ни одна из причин, которые там сыграли свою роль, не оправдала бы эту войну, потому что ничего из этого на самом деле не произошло", – обратил внимание немецкий лидер.

Шольц подчеркнул, что выступает против прекращения огня на условиях России.

"Прежде всего Россия должна осознать, что идея диктаторского мира ни к чему не приведет и что нельзя просто пройтись фломастером по территории и сказать, что это теперь мое. Поэтому диктаторского мира не будет, должно быть другое понимание", – добавил он.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

16 июня Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, а также президент Румынии Клаус Йоханнис впервые после начала полномасштабного вторжения России посетили Украину. Они увидели последствия оккупации Ирпеня под Киевом, провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а потом дали совместную пресс-конференцию.

Отвечая на вопрос о необходимости "сохранить лицо" Путину, они сказали, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией.

22 июня в Twitter Шольц выступил против навязывания Украине условий мирного соглашения с Россией, на которые рассчитывает Путин. "Украина – и только Украина – решает, что ей подходит. Ничего об Украине без Украины! Мы далеки от переговоров с Россией, потому что Путин верит в продиктованный мир. Тем важнее, чтобы мы неукоснительно придерживались курса", – написал Шольц.

13 сентября впервые за три с половиной месяца Шольц снова звонил Путину. В 90-минутном разговоре канцлер ФРГ призвал президента России "как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины", указывается на сайте немецкого правительства.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, переговоры, война России против Украины, Олаф Шольц
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