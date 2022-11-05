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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц заявил, что использование РФ против Украины ядерного оружия станет "чертой, которую нельзя переходить"

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Шольц призвал Россию не использовать ядерное оружие
Шольц призвал Россию не использовать ядерное оружие
Фото: EPA

Федеральный канцлер Олаф Шольц заявил 5 ноября в Берлине на съезде Социал-демократической партии Германии, что России не следует использовать ядерное оружие в конфликте с Украиной. Об этом сообщает "Анадолу".

"Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет. Это станет чертой, которую нельзя переходить", – сказал Шольц.

На съезде он говорил о своем недавнем визите в Китай, в ходе которого было достигнуто соглашение о противодействии использованию ядерного оружия в Украине, отмечает AFP.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Китае Шольц призывал председателя КНР Си Цзиньпина использовать свое влияние, чтобы предостеречь Россию от использования ядерного оружия.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения такого оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, оружие, ядерное оружие, война, Интер, война России против Украины, конфликт, съезд, канцлер
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