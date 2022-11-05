Шольц заявил, что использование РФ против Украины ядерного оружия станет "чертой, которую нельзя переходить"

"Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет. Это станет чертой, которую нельзя переходить", – сказал Шольц.

На съезде он говорил о своем недавнем визите в Китай, в ходе которого было достигнуто соглашение о противодействии использованию ядерного оружия в Украине, отмечает AFP.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Китае Шольц призывал председателя КНР Си Цзиньпина использовать свое влияние, чтобы предостеречь Россию от использования ядерного оружия.