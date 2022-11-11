В Кремле заявили, что целей "спецоперации" можно достичь и путем переговоров

Об этом заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

"С нашей точки зрения "специальную военную операцию" на Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно", – сказал он.

Песков заявил, что "мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны".

В последние месяцы на фоне продвижения сил обороны Украины на фронте представители РФ чаще стали заявлять о якобы готовности к переговорам с Украиной. В частности, 9 ноября в МИД РФ заявили, что Россия готова вести переговоры с Украиной, но "с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент", а 11 ноября замглавы МИД РФ Андрей Руденко сказал, что со стороны Москвы "предварительных условий нет никаких" и нужна якобы только добрая воля Украины, пишет "Интерфакс".

В Офисе президента считают, что РФ нужны "переговоры" и "замораживание войны". "Для чего? Генералы умоляют о перерыве для истощенной армии, а Кремль стремится зафиксировать хоть какие-то территориальные "победы", чтобы не выглядеть полными лузерами. Но зачем это Украине? Продолжаем освобождать свои территории", – написал 10 ноября в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк.