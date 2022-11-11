В Кремле заявили, что целей "спецоперации" можно достичь и путем переговоров

Об этом заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".
"С нашей точки зрения "специальную военную операцию" на Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно", – сказал он.
Песков заявил, что "мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны".
В последние месяцы на фоне продвижения сил обороны Украины на фронте представители РФ чаще стали заявлять о якобы готовности к переговорам с Украиной. В частности, 9 ноября в МИД РФ заявили, что Россия готова вести переговоры с Украиной, но "с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент", а 11 ноября замглавы МИД РФ Андрей Руденко сказал, что со стороны Москвы "предварительных условий нет никаких" и нужна якобы только добрая воля Украины, пишет "Интерфакс".
В Офисе президента считают, что РФ нужны "переговоры" и "замораживание войны". "Для чего? Генералы умоляют о перерыве для истощенной армии, а Кремль стремится зафиксировать хоть какие-то территориальные "победы", чтобы не выглядеть полными лузерами. Но зачем это Украине? Продолжаем освобождать свои территории", – написал 10 ноября в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк.
Навіщо Росії «переговори» та «заморожування війни», зрозуміло: генерали благають про перерву для виснаженої армії, а Кремль прагне зафіксувати бодай якісь територіальні «перемоги», щоб не мати вигляд повних лузерів. Але навіщо це Україні? Продовжуємо звільняти свої території.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 10, 2022
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".