Подоляк – России: Какие переговоры? Вы проигрываете войну – проигрывайте. Украина для себя приняла ключевое решение

Подоляк: Они проигрывают и все равно продолжают оскорблять Украину. То есть вы говорите истерически: "Мы хотим быстро переговоры, потому что нам страшно. Нам настолько страшно, но мы продолжаем вас оскорблять" Фото: Офіс Президента / Telegram

Россия, заявляя о переговорах, подразумевает прекращение огня, но не говорит о выводе войск, так как РФ нужна оперативная пауза, а не мир, подчеркнул он.

"Буквально сегодня замминистра иностранных дел РФ [Сергей] Рябков в истерической манере говорит: "Давайте быстро начнем переговорный процесс, потому что даже никаких условий мы к этому не будем выдвигать". Они не хотят выдвигать условий, но при этом этот же Рябков говорит, что там какие-то кураторы Украины ничего не позволяют сделать. Они проигрывают и все равно продолжают оскорблять Украину. То есть вы говорите истерически: "Мы хотим быстро переговоры, потому что нам страшно. То, что происходит на юге, мы понимаем, будет происходить на всех оккупированных территориях, где мы писали эти свои бордики "Россия здесь навсегда". Нам настолько страшно, но мы продолжаем вас оскорблять. Мы продолжаем обстреливать вашу инфраструктуру, но давайте быстро сядем за стол переговоров и будем договариваться о прекращении огня". Они даже сегодня [....] говорят только о прекращении огня", – сказал Подоляк.

Президент России Владимир Путин неадекватно воспринимает происходящее и неадекватно реагирует на процессы, заявил советник главы ОП. Свидетельством этому, по мнению Подоляка, является подготовка и проведение Россией псевдореферендумов на оккупированной территории Украины. Это решение РФ закрыло путь к переговорам, подчеркнул он.

"Все наши партнеры периодически говорят: главное – не допустить эскалации войны как таковой. Так вот, Путин эскалирует, но не войну как таковую, потому что она идет в крайних формах, кроме использования оружия массового поражения. Он эскалирует внутреннюю составляющую этой войны. Он постоянно совершенно необоснованно повышает ставки и, таким образом, создает безысходность для России. То есть Россия сегодня [говорит] о переговорном процессе. Но как? Какие переговорные процессы? Вы пришли, себе что-то забрали, проигрываете войну – так проигрывайте уже войну! Де-факто вы уже не контролируете процессы, происходящие на оккупированной территории, даже на тех оккупированных территориях, которые вы забрали в 2014 году. Де-факто там идет мощная война, и Украина вкладывает в это определенный ресурс. И Украина приняла для себя ключевое решение, что мы не можем это оставить у вас, потому что вы будете дальше спекулировать на этом, эскалировать, а затем снова под надуманным предлогом пойдете обратно на территорию Украины. Для нас это невыгодно", – добавил он.