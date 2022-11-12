Подоляк – России: Какие переговоры? Вы проигрываете войну – проигрывайте. Украина для себя приняла ключевое решение

Россия, заявляя о переговорах, подразумевает прекращение огня, но не говорит о выводе войск, так как РФ нужна оперативная пауза, а не мир, подчеркнул он.
"Буквально сегодня замминистра иностранных дел РФ [Сергей] Рябков в истерической манере говорит: "Давайте быстро начнем переговорный процесс, потому что даже никаких условий мы к этому не будем выдвигать". Они не хотят выдвигать условий, но при этом этот же Рябков говорит, что там какие-то кураторы Украины ничего не позволяют сделать. Они проигрывают и все равно продолжают оскорблять Украину. То есть вы говорите истерически: "Мы хотим быстро переговоры, потому что нам страшно. То, что происходит на юге, мы понимаем, будет происходить на всех оккупированных территориях, где мы писали эти свои бордики "Россия здесь навсегда". Нам настолько страшно, но мы продолжаем вас оскорблять. Мы продолжаем обстреливать вашу инфраструктуру, но давайте быстро сядем за стол переговоров и будем договариваться о прекращении огня". Они даже сегодня [....] говорят только о прекращении огня", – сказал Подоляк.
Президент России Владимир Путин неадекватно воспринимает происходящее и неадекватно реагирует на процессы, заявил советник главы ОП. Свидетельством этому, по мнению Подоляка, является подготовка и проведение Россией псевдореферендумов на оккупированной территории Украины. Это решение РФ закрыло путь к переговорам, подчеркнул он.
"Все наши партнеры периодически говорят: главное – не допустить эскалации войны как таковой. Так вот, Путин эскалирует, но не войну как таковую, потому что она идет в крайних формах, кроме использования оружия массового поражения. Он эскалирует внутреннюю составляющую этой войны. Он постоянно совершенно необоснованно повышает ставки и, таким образом, создает безысходность для России. То есть Россия сегодня [говорит] о переговорном процессе. Но как? Какие переговорные процессы? Вы пришли, себе что-то забрали, проигрываете войну – так проигрывайте уже войну! Де-факто вы уже не контролируете процессы, происходящие на оккупированной территории, даже на тех оккупированных территориях, которые вы забрали в 2014 году. Де-факто там идет мощная война, и Украина вкладывает в это определенный ресурс. И Украина приняла для себя ключевое решение, что мы не можем это оставить у вас, потому что вы будете дальше спекулировать на этом, эскалировать, а затем снова под надуманным предлогом пойдете обратно на территорию Украины. Для нас это невыгодно", – добавил он.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
В Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условиях: восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения.