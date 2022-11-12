Кулеба и глава МИД Папуа – Новой Гвинеи, у которого украинские корни, договорились установить дипотношения между странами

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Мы договорились запустить внутренние процедуры установления дипломатических отношений. Я подчеркнул заинтересованность Украины в укреплении связей с Тихоокеанским регионом и пригласил министра иностранных дел посетить Украину", – написал Кулеба.

Глава МИД Папуа – Новой Гвинеи – украинского происхождения.

Контекст:

10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.

В октябре Кулеба впервые в истории украинской дипломатии отправился в турне в Африку.

В ноябре Украина впервые в истории приняла участие в саммите АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. – "ГОРДОН"). Украину в Камбодже представлял Кулеба. Папуа – Новая Гвинея имеет статус наблюдателя в АСЕАН.

Кулеба заявил 11 ноября в эфире национального телемарафона, что разработанная МИД Азиатская стратегия является частью курса на открытие новых горизонтов для Украины и уже приносит конкретные результаты, а также увеличивает международную поддержку Украины на фоне агрессии России, его цитирует пресс-центр МИД.