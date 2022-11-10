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Украина впервые в истории примет участие в саммите АСЕАН. Кулеба начал первый для украинской дипломатии визит в Камбоджу

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Впервые в истории глава МИД Украины Кулеба находится с визитом в Камбодже
Впервые в истории глава МИД Украины Кулеба находится с визитом в Камбодже
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Украинский министр иностранных дел впервые в истории отправился с рабочим визитом в Камбоджу, где также впервые в истории Украина примет участие в саммите АСЕАН. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил 9 ноября в Facebook.

Кроме того, Украина станет первой страной Центральной Европы, которая присоединится к договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, подчеркнул Кулеба.

"В ходе саммита я проведу много двусторонних встреч и подпишу от имени Украины Инструмент о присоединении к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Украина станет первой страной Центральной Европы, которая присоединится к этому документу АСЕАН", – добавил он.

По мнению главы украинской дипломатии, это станет важным практическим результатом разработанной МИД Украины Азиатской стратегии и "особенной честью" для Украины.

"Присоединение принесет нашему государству, бизнесу и гражданам конкретные выгоды от политического, военного и экономического сотрудничества до торговли, увеличения экспорта и обмена технологиями", – заверил Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что в октябре первое в истории турне по странам Африки уже принесло конкретные результаты для Украины.

"Сегодня дипломатия продолжает открывать новые горизонты для нашего государства в Азии. АСЕАН – это один из самых быстро развивающихся регионов в мире", – написал глава МИД Украины.

Кулеба напомнил, что сразу после начала полномасштабной агрессии РФ Камбоджа "заняла четкую позицию" в поддержку Украины. Он добавил, что в первую неделю ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьером Камбоджи Самдехом Гун Сеном, а 9 ноября лидер страны принял главу МИД Украины, чтобы развить эти договоренности.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/pfbid0jUiZoLXKw4ujsbLcGu9AQGLDnHFLHywjvLUUvZ52emXQnn3sKmynp8jTjh3miY8Ul

"Во время встречи с господином премьер-министром мы обсудили предоставление нам [Украине] оборудования для разминирования и подготовки камбоджийскими специалистами украинских саперов, увеличения объемов торговли, цифровой трансформации, сотрудничества в сфере образования и продовольственной безопасности", – написал Кулеба.

По словам украинского министра, в ближайшее время Украина и Камбоджа обменяются послами (по совместительству), чтобы иметь постоянный канал коммуникации.

В Twitter Кулеба добавил, что поздравил Гун Сена с Днем независимости Камбоджи.

Позднее Кулеба сообщил, что 9 ноября в Пномпене также встретился с министром иностранных дел Брунея Дато Эриваном Юсофом.

"Благодарен Брунею за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы обсудили пути развития политического диалога, обеспечения продовольственной безопасности и преодоления энергетических вызовов Украины", – проинформировал глава МИД Украины.

Контекст:

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN, АСЕАН) (англ. Association of South East Asian Nations) – политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии. АСЕАН образована 8 августа 1967 года в Бангкоке, договорное оформление ASEAN произошло в 1976 году в подписанных на острове Бали Договоре о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и Декларации согласия ASEAN.

У истоков создания организации стояли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Позже присоединились Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. На данный момент статус наблюдателей имеют Папуа – Новая Гвинея и Восточный Тимор.

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