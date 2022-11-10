Украина впервые в истории примет участие в саммите АСЕАН. Кулеба начал первый для украинской дипломатии визит в Камбоджу

Впервые в истории глава МИД Украины Кулеба находится с визитом в Камбодже Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Кроме того, Украина станет первой страной Центральной Европы, которая присоединится к договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, подчеркнул Кулеба.

"В ходе саммита я проведу много двусторонних встреч и подпишу от имени Украины Инструмент о присоединении к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Украина станет первой страной Центральной Европы, которая присоединится к этому документу АСЕАН", – добавил он.

По мнению главы украинской дипломатии, это станет важным практическим результатом разработанной МИД Украины Азиатской стратегии и "особенной честью" для Украины.

"Присоединение принесет нашему государству, бизнесу и гражданам конкретные выгоды от политического, военного и экономического сотрудничества до торговли, увеличения экспорта и обмена технологиями", – заверил Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что в октябре первое в истории турне по странам Африки уже принесло конкретные результаты для Украины.

"Сегодня дипломатия продолжает открывать новые горизонты для нашего государства в Азии. АСЕАН – это один из самых быстро развивающихся регионов в мире", – написал глава МИД Украины.

Кулеба напомнил, что сразу после начала полномасштабной агрессии РФ Камбоджа "заняла четкую позицию" в поддержку Украины. Он добавил, что в первую неделю ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьером Камбоджи Самдехом Гун Сеном, а 9 ноября лидер страны принял главу МИД Украины, чтобы развить эти договоренности.

"Во время встречи с господином премьер-министром мы обсудили предоставление нам [Украине] оборудования для разминирования и подготовки камбоджийскими специалистами украинских саперов, увеличения объемов торговли, цифровой трансформации, сотрудничества в сфере образования и продовольственной безопасности", – написал Кулеба.

По словам украинского министра, в ближайшее время Украина и Камбоджа обменяются послами (по совместительству), чтобы иметь постоянный канал коммуникации.

В Twitter Кулеба добавил, что поздравил Гун Сена с Днем независимости Камбоджи.

I began my visit to Cambodia with being received by Samdech Techo Prime Minister Hun Sen to build on their dialogue with President @ZelenskyyUA. We focused on bilateral cooperation and global food security. I also congratulated Prime Minister Sen on Cambodia’s Independence Day. pic.twitter.com/Pi5Og286S7 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 9, 2022

Позднее Кулеба сообщил, что 9 ноября в Пномпене также встретился с министром иностранных дел Брунея Дато Эриваном Юсофом.

"Благодарен Брунею за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы обсудили пути развития политического диалога, обеспечения продовольственной безопасности и преодоления энергетических вызовов Украины", – проинформировал глава МИД Украины.

I met with Bruneian Foreign Minister II Dato Erywan Yusof in Phnom Penh today. Grateful to Brunei for firmly supporting Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We discussed ways to develop political dialogue, ensure food security and overcome Ukraine’s energy challenges. pic.twitter.com/Pz9M6e8tar — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 9, 2022