Кулеба обсудил военную поддержку Украины с главами МИД Италии и Швеции

Кулеба вчера вечером провел переговоры с коллегами из Италии и Швеции Фото: ЕРА

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

По словам министра, в разговоре с Таяни главной темой было ускорение доставки последнего пакета итальянской помощи Украине в сфере безопасности.

"Мы также обсудили следующий пакет военной помощи. Я отметил важность того, чтобы включить в него системы противовоздушной обороны", – отметил он.

In our call, my Italian counterpart @Antonio_Tajani and I focused on ways to speed up the delivery of the latest package of Italian security assistance to Ukraine. We also discussed the next military aid package. I emphasized the importance of including air defense systems in it. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 3, 2022

Глава МИД Украины назвал предметной беседу с Биллстремом о дальнейшей оборонной поддержке Швеции и усиления санкционного давления на РФ.

"Накануне председательства Швеции в Совете ЕС в 2023 году мы обсудили путь Украины к членству в ЕС", – добавил Кулеба.

Предметна розмова з міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Біллстрьомом щодо подальшої оборонної підтримки Швеції та посилення санкційного тиску ЄС на Росію. Напередодні головування Швеції в Раді ЄС у 2023 році ми також обговорили шлях України до членства в ЄС. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 3, 2022