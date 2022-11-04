Кулеба обсудил военную поддержку Украины с главами МИД Италии и Швеции

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.
По словам министра, в разговоре с Таяни главной темой было ускорение доставки последнего пакета итальянской помощи Украине в сфере безопасности.
"Мы также обсудили следующий пакет военной помощи. Я отметил важность того, чтобы включить в него системы противовоздушной обороны", – отметил он.
In our call, my Italian counterpart @Antonio_Tajani and I focused on ways to speed up the delivery of the latest package of Italian security assistance to Ukraine. We also discussed the next military aid package. I emphasized the importance of including air defense systems in it.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 3, 2022
Глава МИД Украины назвал предметной беседу с Биллстремом о дальнейшей оборонной поддержке Швеции и усиления санкционного давления на РФ.
"Накануне председательства Швеции в Совете ЕС в 2023 году мы обсудили путь Украины к членству в ЕС", – добавил Кулеба.
Предметна розмова з міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Біллстрьомом щодо подальшої оборонної підтримки Швеції та посилення санкційного тиску ЄС на Росію. Напередодні головування Швеції в Раді ЄС у 2023 році ми також обговорили шлях України до членства в ЄС.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 3, 2022
Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны развязала Россия, предоставляет ряд стран.
26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны США Ллойд Остин, который курирует работу группы, сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.