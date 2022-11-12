"Патрушев вроде бы зря катался". Арестович сообщил, что после безотказного предложения Иран "не очень хочет давать ракеты России"

Визит Патрушева в Тегеран был связан с тем, что Иран "притормозил" оружейные контракты с РФ, считает Арестович Фото: kremlin.ru

Об этом 11 ноября в разговоре с российским юристом и блогером Марком Фейгиным в программе "Фейгин LIVE" в YouTube сообщил советник Офиса президента, украинский блогер Алексей Арестович.

"В дипломатических кругах ходят упорные слухи, что Иран не очень хочет давать дальнобойные ракеты России. Ему там как бы сделали предложение, от которого сложно отказаться. Объяснили всю глубину глубин… Очень задумался над этим. И [секретарь Совета безопасности России Николай] Патрушев вроде бы зря катался, как говорят, – сказал Арестович. – Я думаю, этот визит очень четко был связан с тем, что они притормозили оружейные контракты".

Патрушев прибыл в Тегеран на переговоры с иранским правительством 9 ноября.

Поездка главы российского Совбеза прошла на фоне обвинений в том, что Иран поставляет в Россию беспилотники-камикадзе для поддержки вторжения Москвы в Украину. Накануне стало известно, что летом РФ переправила в Иран самолетом €140 млн наличными и образцы захваченных в Украине западных вооружений в обмен на первую партию беспилотников, в том числе дронов-камикадзе.