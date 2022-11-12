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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Патрушев вроде бы зря катался". Арестович сообщил, что после безотказного предложения Иран "не очень хочет давать ракеты России"

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Визит Патрушева в Тегеран был связан с тем, что Иран "притормозил" оружейные контракты с РФ, считает Арестович
Визит Патрушева в Тегеран был связан с тем, что Иран "притормозил" оружейные контракты с РФ, считает Арестович
Фото: kremlin.ru

Иран приостановил поставки дальнобойного вооружения в Россию.

Об этом 11 ноября в разговоре с российским юристом и блогером Марком Фейгиным в программе "Фейгин LIVE" в YouTube сообщил советник Офиса президента, украинский блогер Алексей Арестович.

"В дипломатических кругах ходят упорные слухи, что Иран не очень хочет давать дальнобойные ракеты России. Ему там как бы сделали предложение, от которого сложно отказаться. Объяснили всю глубину глубин… Очень задумался над этим. И [секретарь Совета безопасности России Николай] Патрушев вроде бы зря катался, как говорят, – сказал Арестович. – Я думаю, этот визит очень четко был связан с тем, что они притормозили оружейные контракты".  

Патрушев прибыл в Тегеран на переговоры с иранским правительством 9 ноября.

Поездка главы российского Совбеза прошла на фоне обвинений в том, что Иран поставляет в Россию беспилотники-камикадзе для поддержки вторжения Москвы в Украину. Накануне стало известно, что летом РФ переправила в Иран самолетом €140 млн наличными и образцы захваченных в Украине западных вооружений в обмен на первую партию беспилотников, в том числе дронов-камикадзе.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мелли. Об этом он написал в Twitter 5 ноября.

Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом – спецпредставитель США по Ирану опроверг заявления МИД страны.

Теги: Россия, Украина, Иран, оружие, переговоры, вооружение, беспилотники, Николай Патрушев, Алексей Арестович, Совет безопасности РФ, советник, ракеты, визит, Офис президента Украины
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