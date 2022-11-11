"Это риск, на который мы пошли". В Британии заявили, что готовы к попаданию западного оружия через Украину в Иран

По его словам, британское минобороны изучает сообщения о том, что Россия передала противотанковые и зенитные ракеты производства Великобритании и США в Иран. Вместе с ними, как сообщал ранее Sky News, Тегеран получил €140 млн за десятки беспилотников, предназначенных для использования против Украины.

"Конечно, мы не хотим, чтобы такие вещи происходили. Но, по сути, это риск, на который мы пошли, когда решили, что важно помочь Украине", – сказал Уоллес.

Он отметил, что эта ситуация работает в обе стороны: в НАТО получили доступ к российскому оружию, захваченному Вооруженными силами Украины.

"Россия потеряла значительное количество своих возможностей "класса А" – они были захвачены сотнями и тысячами. Это удивительная возможность для стран НАТО понять технологии, которые используются в российском оборудовании, и это даст нам очень важное стратегическое преимущество в будущем", – пояснил министр.

Уоллес добавил, что в противотанковых ракетах NLAW, которые Великобритания передала Украине, нет секретных технологий. При этом они являются очень эффективным оружием поражения.