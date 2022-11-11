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"Это риск, на который мы пошли". В Британии заявили, что готовы к попаданию западного оружия через Украину в Иран

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Ситуация обоюдная НАТО смог получить доступ к российскому оружию, сказал Уоллес
Ситуация обоюдная – НАТО смог получить доступ к российскому оружию, сказал Уоллес
Фото: ЕРА

Предоставленное Украине западное оружии может попасть в Иран, но в нем нет передовых технологий. Об этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал в опубликованном 11 ноября интервью Sky News.

По его словам, британское минобороны изучает сообщения о том, что Россия передала противотанковые и зенитные ракеты производства Великобритании и США в Иран. Вместе с ними, как сообщал ранее Sky News, Тегеран получил €140 млн за десятки беспилотников, предназначенных для использования против Украины.

"Конечно, мы не хотим, чтобы такие вещи происходили. Но, по сути, это риск, на который мы пошли, когда решили, что важно помочь Украине", – сказал Уоллес.

Он отметил, что эта ситуация работает в обе стороны: в НАТО получили доступ к российскому оружию, захваченному Вооруженными силами Украины.

"Россия потеряла значительное количество своих возможностей "класса А" – они были захвачены сотнями и тысячами. Это удивительная возможность для стран НАТО понять технологии, которые используются в российском оборудовании, и это даст нам очень важное стратегическое преимущество в будущем", – пояснил министр.

Уоллес добавил, что в противотанковых ракетах NLAW, которые Великобритания передала Украине, нет секретных технологий. При этом они являются очень эффективным оружием поражения.

Контекст:

Иран пытается добиться от России помощи в поддержке своей ядерной программы и поэтому помогает Москве, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей американской разведки. По информации источников телеканала Sky News в службах безопасности, власти России летом переправили в Иран самолетом наличную валюту и образцы захваченных в Украине западных вооружений в обмен на первую партию беспилотников. 

Теги: Украина, Иран, НАТО, оружие, Великобритания, война России против Украины, Бен Уоллес
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