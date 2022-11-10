МИД Украины: Военное сотрудничество РФ и Ирана сейчас угрожает безопасности не только Украины, но и мира

Так он прокомментировал материал британского канала Sky News, что власти России летом 2022 года переправили в Иран самолетом наличную валюту и образцы захваченных в Украине западных вооружений в обмен на первую партию беспилотников, в том числе дронов-камикадзе. Речь идет о ракете британского противотанкового комплекса NLAW, ракете американского противотанкового ракетного комплекса Javelin и ракете переносного зенитного комплекса Stinger, а также о €140 млн.

Николенко подчеркнул, что все вооружение, пересекающее украинскую границу, находится под пристальным контролем правительства Украины и стран-партнеров.

"В то же время украинская сторона продолжает выявлять факты передачи Тегераном иранского оружия России, которая использует его для войны против Украины. Иран также наращивает производство вооружения, которое может быть использовано против третьих стран на Ближнем Востоке. Мы должны смотреть правде в глаза: военное сотрудничество РФ и Ирана сейчас угрожает не только безопасности Украины, но и миру и безопасности в мире. Критически важно, чтобы международное сообщество максимально активизировало усилия с целью нейтрализации деструктивного взаимодействия России и Ирана в военной сфере", – говорится в заявлении.