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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МИД Украины: Военное сотрудничество РФ и Ирана сейчас угрожает безопасности не только Украины, но и мира

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В МИД прокомментировали информацию СМИ о передаче Россией денег и образцов оружия Ирану
В МИД прокомментировали информацию СМИ о передаче Россией денег и образцов оружия Ирану
Фото: depositphotos.com

Военное сотрудничество России с Ираном несет угрозу не только Украине, но и всему миру. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook 10 ноября.

Так он прокомментировал материал британского канала Sky News, что власти России летом 2022 года переправили в Иран самолетом наличную валюту и образцы захваченных в Украине западных вооружений в обмен на первую партию беспилотников, в том числе дронов-камикадзе. Речь идет о ракете британского противотанкового комплекса NLAW, ракете американского противотанкового ракетного комплекса Javelin и ракете переносного зенитного комплекса Stinger, а также о €140 млн.

Николенко подчеркнул, что все вооружение, пересекающее украинскую границу, находится под пристальным контролем правительства Украины и стран-партнеров.

"В то же время украинская сторона продолжает выявлять факты передачи Тегераном иранского оружия России, которая использует его для войны против Украины. Иран также наращивает производство вооружения, которое может быть использовано против третьих стран на Ближнем Востоке. Мы должны смотреть правде в глаза: военное сотрудничество РФ и Ирана сейчас угрожает не только безопасности Украины, но и миру и безопасности в мире. Критически важно, чтобы международное сообщество максимально активизировало усилия с целью нейтрализации деструктивного взаимодействия России и Ирана в военной сфере", – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0srhiiSjX1qK25VhVE6gX3f6dpRR89xJJzCH1JcBT6ch8ii8kW6qDCZJWKTY5RxyTl

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявление властей Ирана ложью: "Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны по меньшей мере по 10 штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения. Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат", – отметил он.

Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

Иран пытается добиться от России помощи в поддержке своей ядерной программы и поэтому помогает Москве, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей американской разведки. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Иран, МИД Украины, беспилотники, война России против Украины, Олег Николенко
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