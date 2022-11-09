Данилов заявил, что поддержка Запада не соответствует "будущим вызовам"

Он отметил, что Иран поставляет России "огромные" объемы военной помощи, в частности беспилотники Shahed, которые РФ уже использовала для атаки на критическую инфраструктуру Украины. В то же время военная поддержка союзников Киева, "возможно, не соответствует масштабу вызовов, с которыми Украина может столкнуться в будущем", добавил Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина несет огромные военные и гражданские потери, "защищая восточную границу НАТО", пока Альянс "спорит о том, какую помощь предоставить Киеву". Он заявил, что россияне убивают украинцев, пока "кто-то в какой-то столице" думает о том, должна ли Украина получить дополнительную военную поддержку. В то же время Данилов не уточнил, какую страну он имеет в виду.
Украине нужны "все виды оружия", добавил секретарь СНБО.
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".
8 ноября телеканал Sky News сообщил, что власти России летом переправили в Иран самолетом наличную валюту и образцы захваченных в Украине западных вооружений в обмен на первую партию беспилотников. В обмен на это Россия, по данным телеканала, получила более 160 иранских беспилотников, в том числе 100 дронов-камикадзе Shahed-136.