Данилов заявил, что поддержка Запада не соответствует "будущим вызовам"

Он отметил, что Иран поставляет России "огромные" объемы военной помощи, в частности беспилотники Shahed, которые РФ уже использовала для атаки на критическую инфраструктуру Украины. В то же время военная поддержка союзников Киева, "возможно, не соответствует масштабу вызовов, с которыми Украина может столкнуться в будущем", добавил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина несет огромные военные и гражданские потери, "защищая восточную границу НАТО", пока Альянс "спорит о том, какую помощь предоставить Киеву". Он заявил, что россияне убивают украинцев, пока "кто-то в какой-то столице" думает о том, должна ли Украина получить дополнительную военную поддержку. В то же время Данилов не уточнил, какую страну он имеет в виду.

Украине нужны "все виды оружия", добавил секретарь СНБО.