Немецкий депутат призвал в Twitter прекратить помощь Украине, ответить ему позвали Мельника

Подоляк опубликовал "честный дипломатический словарь" для тех, кто призывает Украину прекратить огонь и согласиться на переговоры с Кремлем.
"Прекращение огня" – остановка украинского контрнаступления, предоставление России времени восстановить ресурсы;
"переговоры" – признание ультиматумов Кремля;
"дипломатическое урегулирование" – умиротворение агрессора, утрата территорий", – написал Подоляк.
Honest diplomatic dictionary:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 8, 2022
"Ceasefire" — stop * counteroffensive giving Russia time to restore resources.
"Negotiations" — Kremlin's ultimatums recognition.
"Diplomatic settlement" — aggressor pacification, territories loss.
Maybe it’s time to stop playing this word game?
Пост прокомментировал депутат Бундестага от Левой партии Клаус Эрнст.
"Эти заявления показывают, что Украина нисколько не заинтересована в прекращении войны. Намеки на то, что российская сторона не хочет говорить, оказались ложью. Возможно, пора задуматься о финансировании этой войны", – написал он.
Ihre Aussagen zeigen, dass die Ukraine nicht im Geringsten an einem Ende des Krieges interessiert ist. Die Unterstellung, die Russische Seite will nicht reden, beweist sich damit als Lüge. Vielleicht ist es Zeit, die Finanzierung dieses Krieges zu hinterfragen.— Klaus Ernst (@ernst_klaus) November 8, 2022
Пост политика прокомментировала депутат Свободной демократической партии Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
"Теперь я хотела бы получить весьма дипломатический комментарий от Андрея Мельника (экс-посол Украины в Германии, известный своей резкой критикой немецких властей. – "ГОРДОН")", – написала она.
Jetzt wünsche ich mir einen höchst diplomatischen Kommentar von @MelnykAndrij.— Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) November 8, 2022
Мельник ответил на призыв и обратился к Эрнсту.
"Я пытаюсь быть предельно дипломатичным: Клаус Эрнст – паршивая сволочь, которая навсегда войдет в историю как беспринципный приспешник военного преступника [президента РФ Владимира] Путина. Поэтому просто игнорируйте этих холуев России. С 33-й годовщиной падения [Берлинской] стены", – написал дипломат.
ich versuche äußerst diplomatisch zu sein: @ernst_klaus ist ein mieser Scheißkerl, der für immer in die Geschichte eingehen wird als gewissenloser Handlanger vom Kriegsverbrecher Putin. Daher einfach ignorieren diesen Lakaien Russlands. Glückwunsch zum 33. Jahrestag Mauerfall *— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) November 9, 2022
Мельник с 2014 года занимал должность посла Украины в Германии. 9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил его с должности посла, но он продолжал исполнять полномочия до середины октября, когда был назначен новый посол.
Мельник публично критиковал нерешительную политику Берлина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, сделав ряд резких и резонансных высказываний.
В частности, в мае в интервью немецкому агентству dpa он резко высказался в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его отказа ехать в Украину, назвав его "обиженной ливерной колбасой". Впоследствии Мельник планировал извиниться перед Шольцем.
20 июля посол ответил в Twitter премьеру немецкой земли Саксония Михаэлю Кречмеру, который предложил "заморозить" полномасштабную войну России против Украины. Мельник написал, что украинцы выступают за то, чтобы "засунуть в морозилку" голову Кречмера, чтобы заморозить его "пылкие фантазии о России". "Ваше постоянное попустительство военному преступнику Путину вызывает отвращение", – заявил дипломат.