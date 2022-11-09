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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Немецкий депутат призвал в Twitter прекратить помощь Украине, ответить ему позвали Мельника

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Мельник ответил депутату Бундестага, который призвал "задуматься" насчет помощи Украине
Мельник ответил депутату Бундестага, который призвал "задуматься" насчет помощи Украине
Фото: Andrij Melnyk / Twitter

Немецкие депутаты устроили спор в Twitter под постом советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о "мирных переговорах" с Россией от 8 ноября.

Подоляк опубликовал "честный дипломатический словарь" для тех, кто призывает Украину прекратить огонь и согласиться на переговоры с Кремлем.

"Прекращение огня" – остановка украинского контрнаступления, предоставление России времени восстановить ресурсы;

"переговоры" – признание ультиматумов Кремля;

"дипломатическое урегулирование" – умиротворение агрессора, утрата территорий", – написал Подоляк.

Пост прокомментировал депутат Бундестага от Левой партии Клаус Эрнст.

"Эти заявления показывают, что Украина нисколько не заинтересована в прекращении войны. Намеки на то, что российская сторона не хочет говорить, оказались ложью. Возможно, пора задуматься о финансировании этой войны", – написал он.

Пост политика прокомментировала депутат Свободной демократической партии Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

"Теперь я хотела бы получить весьма дипломатический комментарий от Андрея Мельника (экс-посол Украины в Германии, известный своей резкой критикой немецких властей. – "ГОРДОН")", – написала она.

Мельник ответил на призыв и обратился к Эрнсту.

"Я пытаюсь быть предельно дипломатичным: Клаус Эрнст – паршивая сволочь, которая навсегда войдет в историю как беспринципный приспешник военного преступника [президента РФ Владимира] Путина. Поэтому просто игнорируйте этих холуев России. С 33-й годовщиной падения [Берлинской] стены", – написал дипломат.

Контекст:

Мельник с 2014 года занимал должность посла Украины в Германии. 9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил его с должности посла, но он продолжал исполнять полномочия до середины октября, когда был назначен новый посол.

Мельник публично критиковал нерешительную политику Берлина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, сделав ряд резких и резонансных высказываний.

В частности, в мае в интервью немецкому агентству dpa он резко высказался в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его отказа ехать в Украину, назвав его "обиженной ливерной колбасой". Впоследствии Мельник планировал извиниться перед Шольцем.

20 июля посол ответил в Twitter премьеру немецкой земли Саксония Михаэлю Кречмеру, который предложил "заморозить" полномасштабную войну России против УкраиныМельник написал, что украинцы выступают за то, чтобы "засунуть в морозилку" голову Кречмера, чтобы заморозить его "пылкие фантазии о России". "Ваше постоянное попустительство военному преступнику Путину вызывает отвращение", – заявил дипломат.

Теги: Германия, Бундестаг, Андрей Мельник
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