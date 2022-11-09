Немецкий депутат призвал в Twitter прекратить помощь Украине, ответить ему позвали Мельника

Подоляк опубликовал "честный дипломатический словарь" для тех, кто призывает Украину прекратить огонь и согласиться на переговоры с Кремлем.

"Прекращение огня" – остановка украинского контрнаступления, предоставление России времени восстановить ресурсы;

"переговоры" – признание ультиматумов Кремля;

"дипломатическое урегулирование" – умиротворение агрессора, утрата территорий", – написал Подоляк.

Honest diplomatic dictionary:



"Ceasefire" — stop * counteroffensive giving Russia time to restore resources.



"Negotiations" — Kremlin's ultimatums recognition.



"Diplomatic settlement" — aggressor pacification, territories loss.



Maybe it’s time to stop playing this word game? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 8, 2022

Пост прокомментировал депутат Бундестага от Левой партии Клаус Эрнст.

"Эти заявления показывают, что Украина нисколько не заинтересована в прекращении войны. Намеки на то, что российская сторона не хочет говорить, оказались ложью. Возможно, пора задуматься о финансировании этой войны", – написал он.

Ihre Aussagen zeigen, dass die Ukraine nicht im Geringsten an einem Ende des Krieges interessiert ist. Die Unterstellung, die Russische Seite will nicht reden, beweist sich damit als Lüge. Vielleicht ist es Zeit, die Finanzierung dieses Krieges zu hinterfragen. — Klaus Ernst (@ernst_klaus) November 8, 2022

Пост политика прокомментировала депутат Свободной демократической партии Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

"Теперь я хотела бы получить весьма дипломатический комментарий от Андрея Мельника (экс-посол Украины в Германии, известный своей резкой критикой немецких властей. – "ГОРДОН")", – написала она.

Jetzt wünsche ich mir einen höchst diplomatischen Kommentar von @MelnykAndrij. — Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) November 8, 2022

Мельник ответил на призыв и обратился к Эрнсту.

"Я пытаюсь быть предельно дипломатичным: Клаус Эрнст – паршивая сволочь, которая навсегда войдет в историю как беспринципный приспешник военного преступника [президента РФ Владимира] Путина. Поэтому просто игнорируйте этих холуев России. С 33-й годовщиной падения [Берлинской] стены", – написал дипломат.