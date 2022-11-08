Германия выделит €7,6 млн, чтобы помочь Украине найти без вести пропавших на войне – посольство ФРГ

В рамках поддержки расследования военных преступлений россиян средства будут переданы Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP), говорится в сообщении.

Также запланирована подготовка судебных экспертов и следователей, проинформировало посольство.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине 4390 человек считаются пропавшими без вести и разыскиваются, 12–15% из них – это гражданское население. Об этом 30 сентября заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко. Также из зоны боевых действий и моргов вернули 2026 тел погибших героев, рассказал он. Кроме того, известно о местонахождении еще 492 убитых военнослужащих, но они пока находятся на оккупированной территории.