Германия призвала Сербию определиться с выбором между Россией и ЕС – СМИ

В Германии заявили о своем удивлении и разочаровании тем, что Сербия подписала соглашение о расширении сотрудничества с Россией. Это противоречит ожиданиям того, что кандидаты на вступление в ЕС также должны принять санкции ЕС в отношении России.
В немецком правительстве считают, что президент Сербии Александар Вучич – опытный политик и прекрасно понимает свое неопределенное положение в выборе между ЕС и Россией.
"Но сидеть на заборе становится все неудобнее", – говорят в правительственных кругах Германии.
Там отмечают, что если Вучич решит вести свою страну в сторону ЕС, у него будет поддержка немецкого правительства. Если же он решит пойти по другому пути, последствия будут обратными.
Сербия осудила агрессию РФ против Украины, но отказывается вводить санкции против страны-агрессора. В МИД Украины в апреле выражали разочарование по этому поводу, а канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал в июне, что Сербия как страна, стремящаяся стать членом Европейского союза, должна присоединиться к санкциям ЕС против России из-за ее вторжения в Украину. Комментируя это заявление Шольца, Вучич говорил, что его страна в "очень сложной ситуации" с энергоснабжением.
Сербия впервые присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным в 2014 году против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сообщников, только 12 марта 2022 года. Сербский политолог Игорь Новакович подчеркнул, что "это первый раз, когда Сербия соблюдает санкции ЕС в пользу Украины".
23 мая на ежегодной конференции в Тиране государства Адриатико-ионического региона, в том числе Сербия, приняли декларацию, в которой описали вторжение России в Украину как "незаконное и неоправданное".
В июле Сербия, полностью зависящая от российского газа, объявила о намерении закупать газ также у Азербайджана. В августе Вучич заявил, что его страна ищет альтернативу российской нефти.