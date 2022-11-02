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Германия призвала Сербию определиться с выбором между Россией и ЕС – СМИ

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Сербия осудила агрессию РФ против Украины, но отказывается вводить санкции против страны-агрессора
Сербия осудила агрессию РФ против Украины, но отказывается вводить санкции против страны-агрессора
Фото: depositphotos.com

Федеральное правительство Германии все больше настаивает на том, чтобы Сербия сделала окончательный выбор: или путь в ЕС, или партнерство с Россией. Об этом 1 ноября сообщило Welt со ссылкой на неназванного представителя немецкого правительства.

В Германии заявили о своем удивлении и разочаровании тем, что Сербия подписала соглашение о расширении сотрудничества с Россией. Это противоречит ожиданиям того, что кандидаты на вступление в ЕС также должны принять санкции ЕС в отношении России.

В немецком правительстве считают, что президент Сербии Александар Вучич – опытный политик и прекрасно понимает свое неопределенное положение в выборе между ЕС и Россией.

"Но сидеть на заборе становится все неудобнее", – говорят в правительственных кругах Германии.

Там отмечают, что если Вучич решит вести свою страну в сторону ЕС, у него будет поддержка немецкого правительства. Если же он решит пойти по другому пути, последствия будут обратными.

Контекст:

Сербия осудила агрессию РФ против Украины, но отказывается вводить санкции против страны-агрессора. В МИД Украины в апреле выражали разочарование по этому поводу, а канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал в июне, что Сербия как страна, стремящаяся стать членом Европейского союза, должна присоединиться к санкциям ЕС против России из-за ее вторжения в Украину. Комментируя это заявление Шольца, Вучич говорил, что его страна в "очень сложной ситуации" с энергоснабжением. 

Сербия впервые присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным в 2014 году против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сообщников, только 12 марта 2022 года. Сербский политолог Игорь Новакович подчеркнул, что "это первый раз, когда Сербия соблюдает санкции ЕС в пользу Украины". 

23 мая на ежегодной конференции в Тиране государства Адриатико-ионического региона, в том числе Сербия, приняли декларацию, в которой описали вторжение России в Украину как "незаконное и неоправданное".

В июле Сербия, полностью зависящая от российского газа, объявила о намерении закупать газ также у Азербайджана. В августе Вучич заявил, что его страна ищет альтернативу российской нефти.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, Сербия, Европейский союз, война России против Украины
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