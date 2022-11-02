Германия призвала Сербию определиться с выбором между Россией и ЕС – СМИ

В Германии заявили о своем удивлении и разочаровании тем, что Сербия подписала соглашение о расширении сотрудничества с Россией. Это противоречит ожиданиям того, что кандидаты на вступление в ЕС также должны принять санкции ЕС в отношении России.

В немецком правительстве считают, что президент Сербии Александар Вучич – опытный политик и прекрасно понимает свое неопределенное положение в выборе между ЕС и Россией.

"Но сидеть на заборе становится все неудобнее", – говорят в правительственных кругах Германии.

Там отмечают, что если Вучич решит вести свою страну в сторону ЕС, у него будет поддержка немецкого правительства. Если же он решит пойти по другому пути, последствия будут обратными.