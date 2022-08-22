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Сербия ищет альтернативу российской нефти – Вучич

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Сербия c 1 ноября не сможет получать нефть из России
Сербия c 1 ноября не сможет получать нефть из России
Фото: EPA

С 1 сентября Сербия не сможет получать нефть из России через Адриатическое море. Об этом 22 августа заявил президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции, сообщило агентство Novinite.

Также Сербия не сможет получать нефть по трубопроводу через Хорватию.

Он заявил, что страна ищет альтернативу российскому сырью, которое осенью попадет по санкции Европейского союза. Кроме того, правительство хочет найти новые "коммерческие хранилища для обеспечения запасов". Как варианты власть рассматривает импорт из Ирана, но он будет дороже российской нефти на $31 за баррель, что приведет к потерям для бюджета в размере $600 млн в год.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Пятый пакет санкций был согласован 7 апреля. С тех пор послы ЕС согласовали еще два пакета – шестой 2 июня и седьмой – 21 июня.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,5 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: санкции, нефть, Сербия, эмбарго, российская агрессия, война России против Украины, российская нефть
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