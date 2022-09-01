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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина рассчитывает на более четкую позицию Сербии в осуждении российской агрессии – МИД

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Николенко встретился с представителями сербских медиа и поговорил с ними о войне в Украине
Николенко встретился с представителями сербских медиа и поговорил с ними о войне в Украине
Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко пообщался с сербскими журналистами, об итогах беседы он рассказал 31 августа в Facebook.

По словам спикера, он говорил представителям СМИ о войне России против Украины, о борьбе с российской пропагандой и помощи партнеров Украине, а также выразил благодарность правительству Сербии за гуманитарную помощь украинцам.

"Подчеркнул, что в Украине рассчитывают на более четкую позицию Сербии как кандидата на членство в Европейском союзе по осуждению российской агрессии и присоединению к санкциям ЕС. Пространство для маневров Москвы в контексте ее гибридной войны против Европы должно быть закрыто", – добавил Николенко. 

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02fw2xUrcH9AHe99yVet12VYkn6W8h8eEgCwYUoTdFSkhdLkmwtEhcpKrhjxVBGmm2l

Контекст:

Сербия осудила агрессию РФ против Украины, но отказывается вводить санкции против страны-агрессора. В МИД Украины в апреле выражали разочарование по этому поводу, а канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал в июне, что Сербия как страна, стремящаяся стать членом Европейского союза, должна присоединиться к санкциям ЕС против России из-за ее вторжения в Украину. Комментируя это заявление Шольца, президент Сербии Александр Вучич говорил, что его страна в "очень сложной ситуации" с энергоснабжением. 

Сербия впервые присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным в 2014 году против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сообщников, только 12 марта 2022 года. Сербский политолог Игорь Новакович подчеркнул, что "это первый раз, когда Сербия соблюдает санкции ЕС в пользу Украины". 

23 мая на ежегодной конференции в Тиране государства Адриатико-ионического региона, в том числе Сербия, приняли декларацию, в которой описали вторжение России в Украину как "незаконное и неоправданное".

В июле Сербия, полностью зависящая от российского газа, объявила о намерении закупать газ также у Азербайджана. В августе Вучич заявил, что его страна ищет альтернативу российской нефти.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СМИ, МИД Украины, Сербия, журналисты, война России против Украины, Олег Николенко
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