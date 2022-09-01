Украина рассчитывает на более четкую позицию Сербии в осуждении российской агрессии – МИД

Николенко встретился с представителями сербских медиа и поговорил с ними о войне в Украине Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

По словам спикера, он говорил представителям СМИ о войне России против Украины, о борьбе с российской пропагандой и помощи партнеров Украине, а также выразил благодарность правительству Сербии за гуманитарную помощь украинцам.

"Подчеркнул, что в Украине рассчитывают на более четкую позицию Сербии как кандидата на членство в Европейском союзе по осуждению российской агрессии и присоединению к санкциям ЕС. Пространство для маневров Москвы в контексте ее гибридной войны против Европы должно быть закрыто", – добавил Николенко.