Украина выводит миротворцев из Косово

В настоящее время проводятся мероприятия по возвращению украинских миротворцев из Косово в Украину Фото: depositphotos.com

"По состоянию на сегодня в Косово (Республика Сербия) находится национальный контингент Вооруженных сил Украины в составе 40 военнослужащих", – говорится в документе.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся мероприятия по их возвращению в Украину.

Основание – указ президента от 7 марта 2022 года №114 "Об отзыве национального контингента и национального персонала, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности".

"Возвращение национального контингента будет означать временное прекращение его участия в миссии KFOR", – уточнили в командовании Объединенных сил.