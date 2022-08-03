Украина выводит миротворцев из Косово

"По состоянию на сегодня в Косово (Республика Сербия) находится национальный контингент Вооруженных сил Украины в составе 40 военнослужащих", – говорится в документе.
В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся мероприятия по их возвращению в Украину.
Основание – указ президента от 7 марта 2022 года №114 "Об отзыве национального контингента и национального персонала, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности".
"Возвращение национального контингента будет означать временное прекращение его участия в миссии KFOR", – уточнили в командовании Объединенных сил.
Республика Косово является частично признанным государством. Она объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году. Сербия не признает отделение Косово и считает его своей территорией. Независимость Косово признали более 100 стран, в том числе США. Украина этот статус не признает.
Летом 2022 года власти Косово объявили о запрете с 1 августа въезда на свою территорию гражданам с сербскими документами. В Косово назвали шаг о запрете документов "взаимным", поскольку Сербия уже более 11 лет не признает документы, выданные Приштиной.
31 июля из-за этого решения в отношениях сербов и косоваров началось обострение. На границе Косово и Сербии было заблокировано движение на КПП "Ярине" и "Брняк", произошли беспорядки, СМИ сообщали о выстрелах и переброске бронетехники спецназа Косово. МИД Украины рекомендовал украинцам не посещать регион.
В течение суток правительство Косово решило отложить введение запрета, но при условии снятия блокпостов.