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Украина выводит миротворцев из Косово

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В настоящее время проводятся мероприятия по возвращению украинских миротворцев из Косово в Украину
В настоящее время проводятся мероприятия по возвращению украинских миротворцев из Косово в Украину
Фото: depositphotos.com

Украина выводит своих граждан из Косово, которые принимали участие в миротворческой миссии KFOR (Международные силы по поддержанию мира в Косово под руководством НАТО). Об этом в ответ на запрос "РБК-Украина" сообщили в командовании Объединенных сил ВСУ.

"По состоянию на сегодня в Косово (Республика Сербия) находится национальный контингент Вооруженных сил Украины в составе 40 военнослужащих", – говорится в документе.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся мероприятия по их возвращению в Украину.

Основание – указ президента от 7 марта 2022 года №114 "Об отзыве национального контингента и национального персонала, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности".

"Возвращение национального контингента будет означать временное прекращение его участия в миссии KFOR", – уточнили в командовании Объединенных сил.

Контекст:

Республика Косово является частично признанным государством. Она объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году. Сербия не признает отделение Косово и считает его своей территорией. Независимость Косово признали более 100 стран, в том числе США. Украина этот статус не признает.

Летом 2022 года власти Косово объявили о запрете с 1 августа въезда на свою территорию гражданам с сербскими документами. В Косово назвали шаг о запрете документов "взаимным", поскольку Сербия уже более 11 лет не признает документы, выданные Приштиной.

31 июля из-за этого решения в отношениях сербов и косоваров началось обострение. На границе Косово и Сербии было заблокировано движение на КПП "Ярине" и "Брняк", произошли беспорядки, СМИ сообщали о выстрелах и переброске бронетехники спецназа Косово. МИД Украины рекомендовал украинцам не посещать регион.

В течение суток правительство Косово решило отложить введение запрета, но при условии снятия блокпостов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Сербия, Косово, миротворцы
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