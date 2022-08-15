На оборонном заводе в Сербии произошел взрыв, есть пострадавшие

В больницу после взрыва отвезли двух пострадавших Фото: ЕРА (архив)

По ее версии, боеприпас "активировался и взорвался" на транспортировочной платформе, где 40-летняя сотрудница "Крушика" наносила на него лак.

Женщина получила ранения и была доставлена в больницу в Валево.

Еще одна рабочая завода, которая находилась недалеко от места взрыва, серьезно не пострадала, но была обследована в больнице и отпущена домой, отмечает "Крушик".

Причины взрыва выясняют "компетентные органы" и внутренняя комиссия предприятия.

По данным сербского RTS, 40-летняя сотрудница получила травмы обеих рук, ожоги лица и глаз, из Валево ее отправили в офтальмологическую клинику в Белграде.

Второй пострадавшей – 30 лет, у нее легкие повреждения, отмечает издание.