На оборонном заводе в Сербии произошел взрыв, есть пострадавшие

По ее версии, боеприпас "активировался и взорвался" на транспортировочной платформе, где 40-летняя сотрудница "Крушика" наносила на него лак.
Женщина получила ранения и была доставлена в больницу в Валево.
Еще одна рабочая завода, которая находилась недалеко от места взрыва, серьезно не пострадала, но была обследована в больнице и отпущена домой, отмечает "Крушик".
Причины взрыва выясняют "компетентные органы" и внутренняя комиссия предприятия.
По данным сербского RTS, 40-летняя сотрудница получила травмы обеих рук, ожоги лица и глаз, из Валево ее отправили в офтальмологическую клинику в Белграде.
Второй пострадавшей – 30 лет, у нее легкие повреждения, отмечает издание.
"Крушик" производит переносные противотанковые ракетные комплексы, а также различные боеприпасы, в том числе гранаты, мины, авиабомбы и снаряды, пишет "Википедия".