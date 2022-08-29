С хоругвями и портретом Путина. В Белграде прошло шествие против Европрайда

Шествие, организованное Сербской православной церковью и российским байкерским клубом "Ночные волки", было приурочено к церковному празднику успения Пресвятой Богородицы. Участники пронесли по центру Белграда хоругви, плакаты с надписями "Держите руки подальше от наших детей", "Защитить семью", а также портреты сербского генерала времен Второй мировой войны Драголюба Михайловича, осужденного за военные преступления, но реабилитированного Сербией, и портреты российского президента Владимира Путина.

Сербский епископ Никанор, выступая на шествии, заявил, что проведение Европрайда в Белграде будет "осквернением страны, церкви и семьи". Также он привел в пример Путина, который, по словам епископа, считает гомосексуальные отношения "аномалией", которая не должна воплощаться в жизнь, цитирует Никанора издание Danas.