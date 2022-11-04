США создают в Германии группу содействия безопасности Украины

Как сообщает The New York Times, новое командование будет называться группой содействия безопасности Украины (SAG-U). Оно должно упорядочить систему обучения украинской армии и оказания военной помощи Украине, которая была "создана на лету" после полномасштабного российского вторжения в феврале.

Издание пишет, что группу возглавит высокопоставленный генерал, базирующийся в Германии. По словам военных источников, основным кандидатом на эту новую должность является генерал-лейтенант Антонио Агуто – младший, глава штаба Первой армии США.

Новое командование будет воплощать решения контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как формат "Рамштайн".