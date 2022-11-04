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США создают в Германии группу содействия безопасности Украины

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Сингх рассказала, что новое командование будет называться группой содействия безопасности Украины
Сингх рассказала, что новое командование будет называться группой содействия безопасности Украины
Скриншот: Reuters / YouTube

Соединенные Штаты Америки намерены создать в Германии штаб по вопросам безопасности, который будет следить за поставками США и союзниками вооружения Украине и военной подготовкой украинской армии. Об этом заявила на брифинге 4 ноября заместитель спикера американского министерства обороны Сабрина Сингх, пишет "Голос Америки".

Как сообщает The New York Times, новое командование будет называться группой содействия безопасности Украины (SAG-U). Оно должно упорядочить систему обучения украинской армии и оказания военной помощи Украине, которая была "создана на лету" после полномасштабного российского вторжения в феврале.

Издание пишет, что группу возглавит высокопоставленный генерал, базирующийся в Германии. По словам военных источников, основным кандидатом на эту новую должность является генерал-лейтенант Антонио Агуто – младший, глава штаба Первой армии США.

Новое командование будет воплощать решения контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как формат "Рамштайн".

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

4 ноября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн. Он будет включать финансирование модернизации ракет ПВО Hawk для включения в будущие пакеты военной помощи; 45 модернизированных танков Т-72Б с усовершенствованной оптикой, средствами связи и броней; 1100 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost; 40 бронированных речных катеров; финансирование ремонта 250 бронетранспортеров M1117; тактические защищенные системы связи и наблюдения.

В Пентагоне уточнили, что США оплатят ремонт и модернизацию 45 чешских танков, а ремонт еще 45 оплатят Нидерланды. Часть танков доставят в Украину до конца декабря, остальные – в 2023 году.

В общей сложности, по данным Пентагона на 4 ноября, США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $18,9 млрд с января 2021 года. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $21 млрд, из которых более $18,2 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Теги: США, Германия, Пентагон, военная помощь, война России против Украины, Сабрина Сингх
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