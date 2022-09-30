564 тела погибших военнослужащих вернули с временно оккупированных территорий

С поля битвы и из моргов вернули 2026 тел погибших защитников Фото: EPA

Также из зоны боевых действий и моргов вернули 2026 тел погибших героев, рассказал он. Кроме того, известно о местонахождении еще 492 убитых военнослужащих, но они пока на оккупированной территории, добавил Котенко.

4390 человек сейчас считаются пропавшими без вести и разыскиваются, 12–15% из них – это гражданское население, заявил он. Как отметил Котенко, эту цифру нельзя считать корректной.

"Когда мы сможем выйти на конкретную цифру... Только после нашей победы, когда мы выгоним врага с нашей территории, и тогда мы будем иметь четкое понимание, сколько человек у нас находится в розыске", – рассказал Котенко.

Работы по розыску людей ведутся постоянно, рассказал Котенко. Задействовано семь поисковых групп, которые работают на херсонском, запорожском и донецком направлениях. Большинство локаций по харьковскому направлению уже отработаны, отметил он.

Кроме того, в офисе уполномоченного есть подтверждение пребывания в плену 2200 украинских защитников.

"Это та цифра, по которой мы имеем стопроцентное подтверждение от международных организаций или по фотодоказательствам России", – заявил Котенко.