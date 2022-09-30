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ВОЙНА В УКРАИНЕ

564 тела погибших военнослужащих вернули с временно оккупированных территорий

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С поля битвы и из моргов вернули 2026 тел погибших защитников
С поля битвы и из моргов вернули 2026 тел погибших защитников
Фото: EPA

С временно оккупированных территорий Украины с мая вернули 564 тела погибших украинских военнослужащих. Об этом 30 сентября заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко на брифинге в "Укринформе".

Также из зоны боевых действий и моргов вернули 2026 тел погибших героев, рассказал он. Кроме того, известно о местонахождении еще 492 убитых военнослужащих, но они пока на оккупированной территории, добавил Котенко. 

4390 человек сейчас считаются пропавшими без вести и разыскиваются, 12–15% из них – это гражданское население, заявил он. Как отметил Котенко, эту цифру нельзя считать корректной. 

"Когда мы сможем выйти на конкретную цифру... Только после нашей победы, когда мы выгоним врага с нашей территории, и тогда мы будем иметь четкое понимание, сколько человек у нас находится в розыске", – рассказал Котенко.

Работы по розыску людей ведутся постоянно, рассказал Котенко. Задействовано семь поисковых групп, которые работают на херсонском, запорожском и донецком направлениях. Большинство локаций по харьковскому направлению уже отработаны, отметил он. 

Кроме того, в офисе уполномоченного есть подтверждение пребывания в плену 2200 украинских защитников.

"Это та цифра, по которой мы имеем стопроцентное подтверждение от международных организаций или по фотодоказательствам России", – заявил Котенко.

Контекст:

Украину защищают более 1 млн человек, сообщил в июле министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что в связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военнослужащих Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня заявил, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек"

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что Украина в войне потеряла около 9 тыс. защитников.

Теги: Украина, розыск, российская агрессия, война России против Украины, военнослужащий, погибшие, население, потери
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