564 тела погибших военнослужащих вернули с временно оккупированных территорий

Также из зоны боевых действий и моргов вернули 2026 тел погибших героев, рассказал он. Кроме того, известно о местонахождении еще 492 убитых военнослужащих, но они пока на оккупированной территории, добавил Котенко.
4390 человек сейчас считаются пропавшими без вести и разыскиваются, 12–15% из них – это гражданское население, заявил он. Как отметил Котенко, эту цифру нельзя считать корректной.
"Когда мы сможем выйти на конкретную цифру... Только после нашей победы, когда мы выгоним врага с нашей территории, и тогда мы будем иметь четкое понимание, сколько человек у нас находится в розыске", – рассказал Котенко.
Работы по розыску людей ведутся постоянно, рассказал Котенко. Задействовано семь поисковых групп, которые работают на херсонском, запорожском и донецком направлениях. Большинство локаций по харьковскому направлению уже отработаны, отметил он.
Кроме того, в офисе уполномоченного есть подтверждение пребывания в плену 2200 украинских защитников.
"Это та цифра, по которой мы имеем стопроцентное подтверждение от международных организаций или по фотодоказательствам России", – заявил Котенко.
Украину защищают более 1 млн человек, сообщил в июле министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что в связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военнослужащих Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня заявил, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек".
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что Украина в войне потеряла около 9 тыс. защитников.